100 Paletten abgebrannt

Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg kommt nach dem Großbrand bei der Firma RTP kaum zur Ruhe. Wie die Wehr auf ihrer Facebook-Seite schreibt, wurde sie am frühen Samstagmorgen gegen halb sechs nicht nur zu einer gemeldeten Rauchentwicklung bei RTP gerufen, sondern auch zu einem weiteren Feuer auf dem Freigelände eines Industriebetriebs in der Dr. Albert-Reimann-Straße. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, waren dort etwa 100 Paletten mit Dämmmaterial in Brand geraten.

Ursache noch unklar

Da die Flammen auch auf weitere Paletten überzugreifen drohten, wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Ilvesheim und Heddesheim zur Unterstützung angefordert. „Mit fünf C-Rohren konnte das Feuer zügig eingedämmt werden und ein Übergriff verhindert werden“, schreibt die Ladenburger Wehr.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beträgt der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge rund 35 000 Euro. Die Brandursache war am Wochenende noch unklar und ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen durch das Ladenburger Polizeirevier. agö

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.05.2020