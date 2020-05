1000 Masken genäht

Der Hilfsappell unter dem Motto „Ladenburg hält zusammen“ wirkt: Rund 40 Näher sind dem Aufruf von Bürgermeister Stefan Schmutz gefolgt und haben gratis 1000 Behelfssmasken genäht. „Damit wird ein kleiner, aber wichtiger Beitrag geleistet, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und kritische Infrastruktur weiter am Laufen zu halten“, sagt Schmutz jetzt laut Pressemitteilung der Stadt, in der er dankbar die investierte „Zeit, Kreativität und Solidarität“ der Helfer würdigt.

Visiere aus dem 3D-Drucker

Zu den Unterstützern zählen auch Gewerbebetriebe wie „Stoff & Liebe“, die Material zur Verfügung stellten. Das Gasthaus zum Römerstadion stiftete 800 Masken, Pro-Reise-Mobil Service 600 und die Firma Behr Angelsport 500, während Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik 30 Schutzvisiere aus dem 3D-Drucker spendierte.

Einen Teil der Sachen übergab Bürgermeister Schmutz der kirchlichen Sozialstation Unterer Neckar, dem Seniorenheim Rosengarten und der Altenpflegeeinrichtung Haus am Waldpark. Gedacht wurde zudem an den Arbeitskreis Flüchtlinge und Hilfebedürftige sowie an Kindergärten und Schulen.

Es seien weiterhin Spenden gefragt gibt die Verwaltung bekannt. Wer vor allem Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen könne, möge sich direkt an den Bürgermeister wenden (Telefon: 06203/70-101; E-Mail: buergermeister@ladenburg.de). pj

