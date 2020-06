12,50 Euro Sitzungsgeld für die Jugend

Die Pandemie sei noch nicht vorüber, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Dass es jeden jederzeit treffen könne, verdeutlichte er im Gemeinderat anhand eines persönlichen Erlebnisses: Am Vormittag habe seine junge Familie zuhause in Käfertal erfahren, dass der ältere Sprössling nicht infiziert sei, nachdem eine Erzieherin in seiner Betreuungseinrichtung positiv getestet worden sei. „Andernfalls

...