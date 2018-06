14-Jährige sexuell belästigt

Anzeige

Eine 14-Jährige ist am vergangenen Freitagabend gegen 22.20 Uhr in Ladenburg mit einer Freundin auf einem Fußweg zwischen Wasserturm und Neckar gelaufen. Nach Angaben der Polizei von gestern stellte sich zunächst ein 67-jähriger Deutscher den Mädchen in den Weg. Als diese schließlich den Mann passierten, fasste er der 14-Jährigen an den Po. Die beiden Mädchen handelten genau richtig, in dem sie eine aufgrund des Musikfestivals anwesende Polizeibeamtin auf den Vorfall aufmerksam machten. Hierdurch konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Mannheim geführt. red/pol