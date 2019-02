19-Jährigen mit Drogen erwischt

83 Gramm Marihuana sind bei der Durchsuchung einer Wohnung in Ladenburg gefunden und sichergestellt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der 19-jährige Bewohner am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr in der Benzstraße aufgefallen, da er ohne Beleuchtung mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Bei der Kontrolle wurde er zunehmend nervös und gab spontan an, dass er Marihuana bei sich habe. Darauf händigte er den Beamten ein Tütchen mit einer geringen Menge der Droge heraus. Im weiteren Verlauf teilte er mit, dass er daheim weiteres Rauschgift habe.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden in einem Kellerraum zwei Dosen mit den insgesamt 83 Gramm Marihuana gefunden. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. red/pol

