2000 Euro in 90 Minuten erspielt

Über „winterlich traumhafte Rahmenbedingungen“ freute sich Bürgermeister Stefan Schmutz, als er gestern den 35. Garango-Frühschoppen eröffnete. Mit einer dünnen Schneedecke überzuckert, sahen die Buden auf dem Weihnachtsmarkt rings um den Marienbrunnen auf dem Ladenburger Marktplatz noch malerischer aus als sonst. Und tatsächlich begann es erneut leicht zu schneien, als das Polizeimusikkorps Mannheim während seines 90-minütigen Gastspiels unter Leitung von Wolfgang Rothenheber gerade das Lied „Leise rieselt der Schnee“ anstimmte.

„In Garango wird es heute nicht schneien“, stellte Schmutz fest. Im Gegenteil: In der westafrikanischen Partnerregion Ladenburgs herrschen zurzeit Temperaturen von 33 Grad. „Seit Wochen fällt kein Tropfen“, weiß Gabriele Ensink, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, der diesen traditionellen Benefizvormittag zugunsten der armen Dürreregion Garango seit 35 Jahren organisiert. Dennoch sei jeder Spendeneuro keineswegs nur ein Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein, so Ensink. Sie belegte eindrucksvoll, dass das Geld aus Ladenburg ankommt. Inspiriert vom weißen Adventssonntag und einer Redensart für Geld gab sie dem Begriff „Schnee-Flocken“ eine ganz neue Bedeutung, als sie dazu aufrief: „Lassen Sie uns das geplante Projekt eines Schulneubaus mit einer Decke aus Schnee-Flocken überziehen.“

Gute Taten zu Weihnachten

Eine der ersten, die Geld in den Spendenkessel rieseln ließ, war Gerlinde Rolfes. „Das mache ich jedes Jahr, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, weil ich es wichtig finde, zu Weihnachten an Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht“, erklärte die Ladenburgerin.

In diesem Jahr des 35. Jubiläums der Partnerschaft wurden erneut 2 000 Euro gesammelt, diesmal zugunsten von Lehrmitteln. Dazu trugen auch Spenden von Lauftreff, AWO-Ortverein und Stadt Ladenburg bei. Ensink bedauerte nur, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung keine Schulneubauten mehr fördere. So sei der Partnerschaftsverein umso mehr auf Spenden angewiesen. Doch darauf konnten sich die Aktiven stets verlassen.

„Die Offenheit und Hilfsbereitschaft der Mitglieder und Spender aus Ladenburg und Umgebung hat die Abordnung aus Garango sehr beeindruckt“, sagte Schmutz. Der Bürgermeister erinnere sich gerne an den jüngsten Besuch des Partnerschaftskomitees aus Garango, als dessen Chef Koudabouré Bansé auf dem Altstadtfest das Bierfass anzapfte. Auch die Ausstellung des weit über Burkina Faso hinaus bekannten Künstlers Jean-Luc Bambara hinterließ Eindruck. Er ist es auch, der vor Ort die Post für Patenkinder verteilt. Briefe können noch bis 21. Januar beim Garangoverein (Hauptstraße 4) eingeworfen werden.

Neben dem Polizei-Orchester begeisterten am Wochenende auch die Ladenburgerin Jeannette Friedrich und ihre Gesangsklasse zusammen mit Früherziehungsklassen der Musikschule ebenso wie der evangelische Posaunenchor. Gestern traten eine „Christmas Rockband“ und der Liedermacher Maik Dachnowsky auf. Kinder genossen im Alten Rathaus eine „Weihnachtliche Zauberaufführung“.

Beleuchtete Schirme

Zufrieden zeigte sich auch der städtische Bauhofleiter Harald Kramer, der als Marktmeister im Einsatz war: „Die Händler sind alle begeistert, und die Besucher freuen sich über die beleuchteten Schirme zum Unterstellen.“ Das sei so „super angekommen“, dass es nächstes Jahr noch zwei Schirme mehr geben soll. So blieben die Sachschäden nach Marktbuden-Einbrüchen, die der Bürgermeister gestern „dreist“ nannte, der einzige Wermutstropfen. Am kommenden Freitag, 21. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr zum vierten und letzten Wochenende seine Pforten.

