2021 soll Logistikpark stehen

Mit einem riesigen und 250 Tonnen schweren Seilzug-Bagger wird derzeit der Gebäudebestand auf dem ehemaligen Gelände von Reckitt-Benckiser in Ladenburg abgebrochen. Dort, im Industriegebiet Altwasser, entstehen bis zum ersten Quartal 2021 drei moderne Logistikhallen (wir berichteten) auf dem „Panattoni Park“. Zuvor müssen auf der Gesamtfläche von rund 100 000 Quadratmetern auch ehemalige Produktionsmaschinen abgebaut, Bestandshallen zunächst entkernt und alle Materialien für ihre fachgerechte Entsorgung vorbereitet werden.

„Die Stadt Ladenburg wurde in Kenntnis gesetzt, dass der Abbruch genehmigt ist“, teilte Nicole Hoffmann, die persönliche Referentin von Bürgermeister Stefan Schmutz, auf Anfrage mit. Der Investor Pannatoni ist ein sogenannter Full-Service-Entwickler für Industrie- und Logistikimmobilien. Neben Logistikhallen sollen Technik-, Mezzanin- und Büroflächen entstehen. Es sind 152 Pkw- und 24 Lkw-Stellplätze geplant.

Die bis zu 12,20 Meter hohen Hallen können in separaten Nutzungseinheiten ab rund 10 000 Quadratmeter angemietet werden. Es handelt sich dabei um die Umwandlung einer ehemaligen Industriefläche, im Fachjargon Brownfield genannt. „Dieses Areal ist eines der größten Brownfields in der Region, und es hat uns in der Vorbereitung und Realisierung einiges abverlangt, um aus diesem historischen Produktionsstandort einen modernen Logistikpark zu entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung von Panattoni Europe. Immobilienberater von Colliers International vermarkten die Flächen demnach als „Panattoni Park Mannheim Ost“. Lagekriterien, Gesamtgröße und das vorhandene Baurecht böten optimale Bedingungen für Logistikkunden. j p

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019