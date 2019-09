21 Kinder bilden Eingangsklasse

Ladenburg.Die neue Eingangsklasse der Martinsschule in Ladenburg besteht aus 21 Kindern. „Ihr habt Euch tolles Wetter ausgesucht für Euren ersten Schultag“, sagte Rektor Steffen Funk bei der Feier in der Sporthalle angesichts des Sonnenscheins draußen. Weitere Schützlinge besuchen eine Außenklasse in der Mannheimer Bertha Hirsch-Schule. Die Schulanfänger des Vorjahres empfingen die Neuen im Stammhaus mit dem fröhlichen Lied „Hurra, die Schule beginnt“. Nathalie Wunderling vom Elternbeirat versicherte als Mutter eines Schülers allen neuen Eisbären, Seepferdchen und Raben, so die Namen ihrer Gruppen: „Ihr braucht kein bisschen aufgeregt zu sein.“ pj (BILD: Jaschke)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019