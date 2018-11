23 Neue ziehen auf den Weihnachtsmarkt

Die Buden stehen schon auf dem Marktplatz, einige Händler räumen bereits ein: Am Freitag um 17 Uhr wird Bürgermeister Stefan Schmutz den 44. Ladenburger Weihnachtsmarkt eröffnen. In 26 Holzhütten warten Händler auf Besucher. Viele bleiben nur an einzelnen Wochenenden und machen dann anderen Anbietern Platz. So kommen insgesamt 58 Teilnehmer zusammen, darunter 23, die erstmalig die Hütten belegen. Der Vorteil nach Auffassung der Stadtverwaltung: „Dadurch sind viele Hütten an den Wochenenden mit wechselnden Angeboten bestückt, und es lohnt sich den Weihnachtsmarkt mehrmals zu besuchen.“

Natürlich beteiligen sich auch Vereine. So verkauft die Kolpingsfamilie am 2. Adventswochenende Dinge, die sich als Geschenke eignen: von selbst gemachten Kuchenbehältertaschen über Weihnachtsdeko zu Marmelade und mehr. Der Erlös geht an das Hospiz St. Vincent in Ilvesheim.

Es ist schon legendär, das „Mus für einen guten Zweck“, das die CDU-Frauen anbieten. Sie stehen am 3. Advent (15. / 16. Dezember) an der Löwenscheuer. Christel Chowanetz-Dillmann allein wird rund 200 Gläser Mus und Gelee nach Ladenburg bringen. Und sie hat eine Bitte: Wer leere Gläser mit Schraub-Deckeln hat, sollte die an den beiden Tagen mitbringen. Denn auch für den Weihnachtsmarkt 2019 möchte Chowanetz-Dillmann Gläser füllen.

Stadt zahlt Zuschuss

Das Programm bestreiten Akteure aus Ladenburg und Umgebung. Nach Angabe von Nicole Hoffmann, der persönlichen Referentin von Bürgermeister Schmutz, erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Ohnehin lässt sich die Stadt als Veranstalterin den Weihnachtsmarkt etwas kosten. Sie zahlt laut Verwaltung einen Zuschuss von 27 000 Euro. Doch die Veranstaltung bringt auch etwas für die Stadt, so Nicole Hoffmann: „Der Weihnachtsmarkt bietet lokalen Händlern die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Er dient der Förderung des Einzelhandels und der Gastronomie der Stadt Ladenburg und erhöht den Bekanntheitsgrad in der Region.“

Selbstverständlich ist auch an die Kleinen gedacht: Im Erdgeschoss der Volkshochschule wird ihnen samstags und sonntags ein Kinderprogramm mit weihnachtlichem Basteln und Zauberaufführungen geboten. Am Sonntag, 9. Dezember, ist der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen und verteilt ab 14.30 Uhr Süßigkeiten. Ab etwa 15 Uhr liest er Geschichten in der Volkshochschule vor. Leider: Es wird keine „Lebendige Krippe“ geben, da der Schäfer seine Tiere einem anderen Ort zugesagt hat.

Eine Traditionsveranstaltung: Am 3. Adventssonntag findet ab 11 Uhr der Garango-Frühschoppen mit dem Polizeimusikkorps Mannheim statt. Der Erlös kommt der Ladenburger Partnerregion Garango in Burkina Faso zugute.

