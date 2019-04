24 Parkplätze entstehen in der Weststadt

Ab Donnerstag, 25. April, beginnt die Firma Schnell mit dem Bau des Wendehammers, der beiden Treppenanlagen und der Wiederherstellung der Zufahrtsbuchten in der Alten Wallstadter Straße. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei entstehen 24 neue Parkplätze für Pkw, die die angespannte Parksituation in der Weststadt entspannen sollen. Der Zugang wird durch zwei Treppenanlagen, ausgehend von der Donaustraße und der Banater Straße, erleichtert. Rodungsarbeiten sind nicht notwendig. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Aufwertung des Grünstreifens. Hier sollen hauptsächlich Insekten- und Vogelnährgehölze angepflanzt werden. Die Rasenflächen werden durch die Einsaat von speziellen Blumenmischungen für Insekten aufgewertet.

Beschränkte Nutzungsdauer

Diese Parkplätze sind öffentlich nutzbar. Um ein dauerhaftes Abstellen von Fahrzeugen zu verhindern, werden die neuen Parkplätze montags bis samstags auf eine Nutzungsdauer von maximal zehn Stunden in der Zeit von 8 bis 18 Uhr beschränkt. Somit soll erreicht werden, dass die Parkplätze insbesondere für berufstätige Menschen in den Arbeitsstunden zur Verfügung stehen.

Um sicherzustellen, dass in diesem Bereich nur Pkw parken, werden hier ebenso wie bereits in den Parkflächen bei der Skater-Anlage und den Tennisplätzen Höhenbeschränkungsbarken eingebaut. Die Projektleitung seitens der Stadt Ladenburg übernimmt Nicole Ernst-Karch, erreichbar unter 06203 70 151 sowie per E-Mail: Nicole.Ernst-Karch@ladenburg.de. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019