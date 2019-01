25 000 Euro für den Biber

Es verspricht ein gutes Jahr für Ladenburger zu werden. Während des ersten Teils der Haushaltsberatungen stellte Kämmerer Daniel Müller dem Gemeinderat die Zahlen vor. Der Etat umfasst insgesamt rund 46,1 Millionen Euro. Davon fließen etwa 36 Millionen in den Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten bezahlt werden, weitere 9,4 Millionen in den Vermögenshaushalt, der die Investitionen abdeckt. Es wird voraussichtlich weder eine Kreditaufnahme noch eine Entnahme aus den Rücklagen nötig sein. Im Gegenteil: Die Mittel in den Rücklagen sollen um 765 000 Euro wachsen. Wenn es wie geplant läuft, werden die Rücklagen Ende des Jahres bei 9,6 Millionen Euro liegen, der Schuldenstand bei 8,2 Millionen.

Dann gingen Verwaltung und Stadträte die Einzelpläne des Etats durch. Dabei erläuterte Silvia Steffan vom Hauptamt unter anderem, dass die Tarifsteigerungen zum 1. April den Haushalt mit etwa 190 000 Euro belasten. Als „schöne Geschichte“ bezeichnete sie die 20 Eheschließungen im städtischen Lobdengau-Museum. Und für 2019 gibt es schon zehn Anfragen. Ebenfalls eine gute Nachricht: Im Frühjahr wird das Bürgerbüro am Rathaus eröffnet.

Mehr öffentliches WLAN

Länger diskutiert wurden bis Redaktionsschluss zwei Themen. Steffen Salinger (SPD) stellte den Antrag, die Mittel für die Einrichtung von öffentlichem WLAN in der Altstadt und auf öffentlichen Plätzen in anderen Bereichen um 30 000 Euro zu erhöhen. Vorgesehen waren laut Bürgermeister Schmutz 10 000 Euro. Eine große Mehrheit der Bürgervertretung stimmte für den Antrag, einige Stadträte enthielten sich.

Dann ging es um die Biber, für die ein Habitat, also ein Lebensraum, für rund 25 000 Euro eingerichtet werden soll. „Der Biber ist ein teurer Neubürger Ladenburgs“, scherzte Stefan Schmutz. Er sei aber auch eine hochgeschützte Art, und deshalb müsse man ihn gewähren lassen. Es gehe auch darum, die Belange der Landwirtschaft zu schützen.

Nicole Ernst-Karch vom Bauamt erklärte, dass der Biber aus Dossenheim zugewandert sei und hier zwei Dämme im Bereich der Bacherlebnisstation gebaut habe. Wegen seiner tollen Wohnung sei ein Weibchen zugezogen. In diesem Jahr dürfte das Paar Nachwuchs bekommen. Staunen und Heiterkeit. Alexander Spangenberg (Grüne) wies schließlich nochmals darauf hin, dass der Biber geschützt ist: „Wir haben hier keine große Entscheidungsfreiheit.“ Schließlich wandten sich die Stadträte anderen Themen zu. Über den weiteren Verlauf der Sitzung werden wir berichten.

