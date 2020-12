2500 Euro für Fernunterricht

Mit 2500 Euro unterstützt die Firma D. & D. Bauer, der in Edingen-Neckarhausen ansässige Containerdienst, die Martinsschule in Ladenburg. Die stolze Spendensumme fließt in die Ausstattung für den digitalen Fernunterricht. Den symbolischen Spendenscheck überreichten mit Mirco und Dennis Bauer die Juniorchefs des traditionsreichen Familienunternehmens.

Jahresspende mit Tradition

Wie die Schule mitteilt, war es den Spendern „besonders wichtig, dass mit der inzwischen zur Tradition gewordenen Jahresspende Einrichtungen in der Region unterstützt werden“. Schulleiter Steffen Funk und sein Stellvertreter Josef Jatzkowski, zugleich der Schatzmeister des Fördervereins, nahmen den Scheck dankbar in Empfang. Denn mit dieser Spende werden Lernmaterialien und elektronische Hilfsmittel speziell für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen angeschafft, da diesen eine Teilnahme am regulären Online-Unterricht sonst nicht möglich ist.

Die Lernhilfsmittel sollen nicht nur in der momentanen Pandemiezeit Anwendung finden, sondern auch den zukünftigen Unterricht der Schule erleichtern, heißt es in der Mitteilung. pj

