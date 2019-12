255 000 Euro Nachschlag im dritten Akt

Die Mehrheit der Stadträte teilt Vorstellungen des Bürgermeisters Stefan Schmutz von einer zukünftig fahrradfreundlichen Römerstadt: So lässt sich das Ergebnis der Abstimmung über den teuersten Antrag der Grünen-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Ladenburger Gemeinderats interpretieren. Laut Antragsbuch der Stadtverwaltung und Protokoll von Nicole Hoffmann, der Referentin des Stadtchefs, stehen nun für Ausbau und Sicherheit der örtlichen Radwege 150 000 Euro im Haushalt zur Verfügung.

Mit der mehrstündigen Diskussion von Anträgen aller Parteien am Ratstisch ging – nach zwei Vorberatungen bereits Ende November – am Mittwoch das Vorspiel in drei Akten zum ersten doppischen Etat Ladenburgs zu Ende (wir berichteten bereits über die Einführung des neuen Rechnungswesens). Der Höhepunkt des Abschieds von der bislang kameralistischen Buchführung vollzieht sich am kommenden Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr im Domhofsaal, wenn der Haushalt 2020 definitiv beschlossen wird. Darin schlagen sich nun insgesamt sechs Anträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von rund 255 000 Euro nieder. Dazu kommen mehrere Prüfaufträge an die Verwaltung wie den der SPD, den Bahnhofsplatz per Video überwachen zu lassen.

Außerdem setzte die Mehrheit Sperrvermerke. So soll beispielsweise auf Vorschlag von CDU und Grünen die von Schmutz angeregte Kneippanlage im Waldpark so lange nicht umgesetzt werden, bis unter anderem eine Interessengruppe die Hälfte der Investitionskosten durch Spenden eingeworben hat. Einer erneuten Ratsentscheidung bedarf auch die SPD-Idee, den Überschuss aus der Wasserversorgung einzubehalten, um das Leitungsnetz zu ertüchtigen.

Zu den kostenwirksamsten Anträgen zählen neben dem Radwegeausbau folgende: jeweils 40 000 Euro für den Ausbau der Feldwege (CDU) sowie ein Verteilerbauwerk mit Fischtreppe zum Artenschutz in den Bächen (Grüne). 20 000 Euro kostet ein von der SPD erfolgreich beantragtes Maßnahmenkonzept zum Straßenbelag in der Altstadt. Einen relativ kleinen Betrag, der aber wie viele der eingebrachten Anträge große Symbolkraft für die Fraktionen hat, setzten die Freien Wähler einstimmig durch: Es handelte sich um 1500 Euro. Dafür erhalten die zwölf Mitglieder des Jugendgemeinderats künftig eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Monat.

Dagegen scheiterte FDP-Einzelstadträtin Ulla Völkel bei 18 Gegenstimmen mit ihren Anträgen, insgesamt 50 weitere Hort- und Kernzeitplätze sowie einen zusätzlichen Raum dafür an der gerade im Umbau befindlichen Astrid-Lindgren-Schule einzurichten. Letzteres beantragte auch die SPD. „Für die Schüler und Eltern im nächsten Jahr ist das nicht befriedigend“, bedauerte Lehrerin Völkel, zeigte jedoch angesichts fehlender Förderoptionen auch Verständnis für die breite Ablehnung. Bereits bei den Vorberatungen hatte Schmutz ausgeführt, dass sich Ladenburg entscheiden müsse, ob es Hort oder Ganztagesgrundschule wolle (wir berichteten). Immerhin regte Angelika Gelle (SPD) erfolgreich an, eine kostenneutrale Planungsgruppe ins Leben zu rufen, um das richtige Ziel auszuloten.

Sporthalle als Passivhaus?

Geprüft werden soll nun gemäß SPD-Antrag auch, ob der vorgesehene Anbau an das Haus des Kindes künftigen Anforderungen gerecht wird. Außerdem soll die Verwaltung auf Vorschlag der Grünen klären, ob neue Kitas in Niedrigenergiebauweise und die geplante Sporthalle als Passivhaus errichtet werden können. Einstimmig setzte sich die CDU mit dem Prüfauftrag durch, wonach die Stadt Straßenverkehrsbehörde werden solle. Abgelehnt wurde der CDU-Antrag, den Gemeindevollzugsdienst für 3000 Euro besser auszustatten. Aus der Diskussion des Stiftungsrats des Bürgerhospitalfonds der Stadt ergaben sich Ansätze Euro für Wohnungsbauförderung (20 000 Euro) und sozialen Wohnungsbau (250 000 Euro).

