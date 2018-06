50 Veteranen starten zur Tour durch den Odenwald

Anzeige

Die „Ladenburger Oldtimer Tage“ finden wieder am 7. und 8. Juli statt. Am Samstag um 10 Uhr startet das erste Fahrzeug vom Automuseum Dr. Carl Benz (Ilvesheimer Straße 26) zur Carl Benz Classic über Wald-Michelbach, Reichelsheim, Beerfelden und von dort weiter durch den Odenwald. Genau 50 Fahrzeuge gehen auf die touristische Ausfahrt, die bis nach Amorbach in Bayern führt. Gegen 16 Uhr werden die historischen Fahrzeuge, die überwiegend aus den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, am Automuseum zurückerwartet.

Unter der alten Kastanie, die Bertha Benz vor über 110 Jahren anlässlich der Gründung der Firma C. Benz Söhne gepflanzt hatte und die heute zu den höchsten Bäumen von Ladenburg zählt, treffen sich die Teilnehmer der Ausfahrt dann zu einem Grillabend. Zum Museumsfest am Sonntag gibt es einige besondere Attraktionen: „Carl Benz“ wird seinen Motorwagen vorführen, und für einige Besucher wird es dabei sogar eine Mitfahrgelegenheit geben.

Drei Oldtimer des Mercedes Benz Regional Clubs Rhein-Neckar stehen für die Besucher-Rundfahrten bereit. Das Delta Racing Team der Hochschule Mannheim bringt einen Rennwagen nach Ladenburg, der von den Studenten zum Rennsimulator umgebaut wurde. Hier können Besucher im Cockpit Rennatmosphäre „erfahren“, und während des gesamten Fests wird das Team von cb events+catering bemüht sein, die Gäste mit Köstlichem aus Küche und Keller zu verwöhnen. red