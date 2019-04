564 000 Euro für zwei Schulen

Gerhard Kleinböck freut sich über gute Nachrichten aus Stuttgart. Mit einem persönlichen Schreiben hatte der Landtagsabgeordnete Förderanträge für Sanierungsmaßnahmen an Schulen seiner Heimatstadt unterstützt, wie er in einer Presseerklärung mitteilt. Nun kam aus dem Kultusministerium die Zusage über insgesamt 564 000 Euro Zuschüsse für Arbeiten an der Dalberg-Grundschule sowie der Werkrealschule Unterer Neckar. An der Ladenburger Dalberg-Grundschule können nun die Fassade, das Dach, die Toilettenanlage sowie die Heizungsverteilung erneuert werden. Die Werkrealschule erhält eine neue Heizungsverteilung sowie WC-Anlagen.

Großes Sanierungsprogramm

Auch die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU) verkündeten die frohe Botschaft per Pressemitteilung. Demnach fließen rund 1,9 Millionen Euro zur Sanierung von Schulen in den Wahlkreis Weinheim. Die Dalberg-Grundschule erhält 317 000 Euro, die Werkrealschule Unterer Neckar (beide Ladenburg) 247 000 Euro. Mit einem großen Sanierungsprogramm helfe die grün-schwarze Koalition landesweit mit insgesamt 304,6 Millionen Euro Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern, so die beiden Landtagsabgeordneten. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019