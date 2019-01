5921 Besucher im Museum

Andreas Hensen, der Leiter des Lobdengau-Museums, hat die Besucherzahlen der Einrichtung für 2018 mitgeteilt. Demnach wurden im vergangenen Jahr 5921 Besucher gezählt, 2431 Einzelgäste und 3490 im Rahmen von Gruppenveranstaltungen. Im Vergleich: 2011 waren es 3608 Besucher. Die Auswertung der Angaben zur Herkunft von Gruppen zeigt nach Angabe von Hensen, dass sich die Tendenz der vergangenen Jahre fortsetzt: Das Einzugsgebiet hat sich vergrößert. Außerdem besuchen Gruppen das Museums zunehmend außerhalb der regulären Öffnungszeiten. In Kürze, so steht es in der Pressemitteilung, wird eine Aufschlüsselung der aktuellen Einnahmensituation des Museums veröffentlicht. red

