Zur alljährlich vorzulegenden Bedarfsplanung für das nächste Kindergartenjahr hat Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz im Gemeinderat Erfreuliches beigesteuert: „Wir haben 80 zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen.“ Mit 40 zusätzlichen Plätzen im Kindergartenbereich und einer Abdeckungsquote von rund 100 Prozent sei die Stadt „sehr gut aufgestellt“, teilte Schmutz mit. Einen „enormen Kraftakt“ habe man aber auch im Bereich der Unterdreijährigen vollzogen – mit zehn zusätzlichen Krippenplätzen und der Verstärkung der Tagespflege.

So sei die Betreuungsquote auf 49 Prozent, im Bereich allein der Zwei- bis Dreijährigen sogar auf 66 Prozent gestiegen. „Das ist gemessen am Ausgangsniveau eine enorme Steigerung“, so Schmutz. Man wolle dies jedoch noch weiter ausbauen, da mit einem wachsenden Bedarf zu rechnen sei. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020