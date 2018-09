„Ärger der Eltern können wir verstehen“

Alter: 71 Jahre, geboren in Heidelberg, in Bruchsal aufgewachsen, seit 1982 in Ladenburg.

Beruflicher Werdegang: Gymnasium Bruchsal, Studium der Volkswirtschaft in Heidelberg, Arbeit in Organisationen für Entwicklungsarbeit in Asien und Afrika, seit 1998 selbstständiger Unternehmensberater

Ehrenamt: Vorsitzender der Ortsgruppe des BUND

Politischer Werdegang: kein Parteimitglied der Grünen, seit 2012 im Gemeinderat und Fraktionssprecher

Familienstand: Partnerschaft, aber nicht verheiratet. kba