Ab dem Sommer 2019 wird gebaut

So soll die Schule nach der Erweiterung aussehen. © Salinger und Partner

Es gab zwar einige Diskussionen, doch letztlich stimmte der Technische Ausschuss des Gemeinderats der Erweiterung der Astrid-Lindgren-Grundschule zu. Bürgermeister Stefan Schmutz erläuterte, dass das Projekt wegen der durch die Neubaugebiete anwachsenden Schülerzahl unumgänglich sei. Die Erweiterung schlägt seinen Angaben zufolge mit 1,68 Millionen Euro zu Buche. Dazu kommen Aufwendungen in bisher unbekannter Höhe für den Brandschutz an den Bestandsgebäuden. Ein Förderantrag der Stadt werde durch das Regierungspräsidium geprüft.

Steffen Seiferheld vom Büro Salinger und Partner (Ladenburg) erläuterte die Planung. Demnach soll der große Baum im Innenhof fallen. Und der Teil des Innenhofs, der nach der Erweiterung übrigbleibt, wird ein Glasdach erhalten. Werner Molitor, ein sachkundiger Bürger, störte sich daran. Er befürchtet, dass dadurch Hitze in die benachbarten Räume geleitet wird. Es handle sich um Isolierglas, erwiderte Seiferheld.

Ferienzeit genügt nicht

Wolfgang Luppe (FDP) fragte nach der Länge der Bauzeit und nach eventuellen Störungen des Unterrichts durch die Arbeiten. Die Bauzeit gab der Ingenieur mit einem Jahr an, Beginn in den Sommerferien, Abschluss im Schuljahr 2020 / 21. Die Ferienzeit genüge nicht für den Neubau, für die Änderung in den Bestandsbauten dagegen schon. Reichen dann die Kapazitäten, wollte Günter Bläß (CDU) wissen. Schmutz verwies auf die Zahlen der zusätzlichen Wohneinheiten im Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule. Demnach müsse Zweizügigkeit reichen. Die Statik des Neubaus werde aber so ausgelegt, dass eine Aufstockung möglich sei.

Petra Erl (SPD) störte sich daran, dass keine Photovoltaik vorgesehen sei. „Falls einmal aufgestockt wird, müsste die Anlage herunter“, erwiderte Bürgermeister Schmutz. Zudem sei die Fläche relativ klein. Das wollte Erl so nicht akzeptieren und stellte einen Antrag auf Schaffung von Voraussetzungen für den Bau einer Photovoltaik-Anlage, der mit knapper Mehrheit angenommen wurde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.12.2018