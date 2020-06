ABB-Abzug bewegt die Gemüter

„Als ich hier mit der Ausbildung anfing, waren vor Ort noch 1500 Menschen beschäftigt.“ Bernd Garbaczok beschleicht ein wehmütiges Gefühl, wenn er sich vor Augen führt, dass die bis heute verbliebenen 400 Kollegen am ABB-Standort Ladenburg im Jahr 2022 komplett nach Mannheim und Heidelberg umziehen (die Wirtschaftsredaktion hat bereits ausführlich berichtet). Als langjähriger Betriebsrat und früherer Vorsitzender der Belegschaftsvertretung hat Garbaczok „Höhen und Tiefen“ miterlebt.

„Aber diese Entwicklung ist natürlich der Gipfel, und es macht mich schon sehr betroffen“, sagt Garbaczok, auch wenn er selbst seit vier Jahren am Standort Heidelberg arbeitet. Doch als Stadtrat der SPD frage er sich natürlich, welche Folgen der Abzug des Technologiekonzerns aus Ladenburg für den städtischen Haushalt zeitigen werde.

ABB beabsichtigt laut Pressemitteilung des Unternehmens, die nicht mehr genutzten Gebäude und Flächen in Ladenburg zeitnah zu verkaufen. Für Bürgermeister Stefan Schmutz ist es schon jetzt wichtig zu überlegen, wie das Areal weiterentwickelt werden solle.

Vier Jahrzehnte dabei

Bereits 1977 hat die heutige Betriebsratsvorsitzende Regina Jebril beim schweizerischen Unternehmen BBC angefangen, das 1988 mit der schwedischen Asea zu ABB verschmolz. 2006 kam Jebril mit der gesamten Belegschaft der Antriebstechnik vom Standort Lampertheim nach Ladenburg. In der Römerstadt am Neckar war bereits im Krieg wegen der Bombardierungen der 1900 in Mannheim-Käfertal gegründeten BBC-Fabrik zunächst ein Auslagerungswerk entstanden.

„Wir fühlen uns wohl in dem beschaulichen Städtchen Ladenburg“, erklärt Jebril. Die Chefin des Betriebsrats sieht die Entwicklung mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Einerseits ist es traurig, Gewohntes hinter sich zu lassen. Anderseits ergibt sich die einmalige Chance, künftig in modernstem Ambiente zu arbeiten, und das hat durchaus seinen Reiz.“ Es gehe nicht nur um einen Umzug, sondern auch um Modernisierung. „Wir pflegen einen offenen Dialog mit dem Management und erwarten eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Fülle der Themen, die mit dem Prozess einhergehen“, so Jebril.

Modernes Domizil

Als Beispiele nennt die Vorsitzende des Betriebsrats „Formen des neuen Arbeitens“. So werde es beispielsweise künftig überwiegend keine traditionellen Büros mehr, sondern für jeden Bedarf bestimmte Räume geben. Dies eröffne „eine ganz neue Art der Zusammenarbeit“, wie sie auch bereits bei ABB in der Schweiz praktiziert werde. In einer sogenannten Musterwabe am Standort Mannheim sei die Umsetzung der Konzerninitiative bereits erlebbar: Viele Elemente sollen innovatives Arbeiten und den Austausch untereinander fördern.

„Dieses ganz andere Arbeiten als das bisher gewohnte ist für junge Menschen attraktiv“, sagt Jebril. Es sei schwer vorstellbar, dies etwa durch einen Umbau in Ladenburg umsetzen zu können. Deshalb ziehe das Geschäftsgebiet Motion (Antriebstechnik) mit seinen Mitarbeitern in den ab 2021 entstehenden Neubau auf dem ABB-Areal nach Mannheim um, während die Betriebszugehörigen aus dem Geschäftsbereich Schaltanlagen nach Heidelberg wechseln.

ABB konzentriert sich künftig in der Region auf diese beiden Standorte. In Mannheim soll sich künftig auch das bislang ebenso noch in Ladenburg beheimatete Forschungszentrum befinden. Heidelberg spezialisiert sich auf Elektrifizierung.

