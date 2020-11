ABB-Areal soll aufgewertet werden

Ladenburg wächst derzeit mit den Neubaugebieten Hockenwiese, Martinshöfe, Matzgarten und Nordstadt-Kurzgewann stark. Und schon steht eine weitere städtebauliche Herausforderung bevor: Das frühere Industriegebiet Aufeld östlich der Benzstraße rund um den ABB-Standort an der Wallstadter Straße unterliegt einem starken Wandel. Nicht nur, dass jener schwedisch-schweizerische Konzern die Römerstadt 2022 verlässt, geben verschiedene weitere Betriebe ihre gewerbliche Nutzung früher oder später auf.

Zur Weiterentwicklung der Flächen will Bürgermeister Stefan Schmutz den bestehenden „nachbarschaftlichen Konflikt zwischen Wohnen und Gewerbe schrittweise auflösen“. Was als Folgenutzung in Frage kommt, soll auch die Bürgerschaft mitbestimmen dürfen. Auf jeden Fall scheidet eine „industrielle Nachnutzung oder die Bereitstellung großer Flächen für produzierendes Gewerbe oder Lagerflächen für Logistik“ aus. Das geht aus der Informationsvorlage für den Gemeinderat hervor, der am Mittwoch, 18. November, ab 18 Uhr ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt für Grundstücke in dem Gebiet erlassen soll.

Bereits in der Septembersitzung hatte das Gremium für das 19 Hektar große, also 190 000 Quadratmeter messende Gebiet zwischen Wallstadter, Benz- und Boveri-Straße den neuen Bebauungsplan „Wohnen und Gewerbe“ auf den Weg gebracht und sofort eine Veränderungssperre beschlossen. Wie diese Redaktion berichtete, war der ursprünglich vorgesehene Bebauungsplan nach einer Klage des im Gebiet ansässigen Discounters Lidl gerichtlich aufgehoben worden.

Nun plant das Rathaus einen großen Wurf, der den westlichen Stadteingang tatsächlich aufwerten könnte: Es geht um nicht weniger, als gemeinsam mit Bürgerschaft und Gemeinderat nach und nach die schlummernden Möglichkeiten des ABB-Areals sowie angrenzender Grundstücke umfassend zu aktivieren, und zwar mit einem „Stadtentwicklungsprozess, der auch den gesamten Stadtteil Ladenburg-West einbezieht“.

Dieser Schritt dürfte in der Weststadt für Freude sorgen, denn schon lange fühlt man sich dort zumindest städtebaulich isoliert, wenn nicht abgehängt: Die Bebauungsdichte ist hoch, Freizeit- und Erholungsflächen fehlen. Auch wegen fehlender sozialer Infrastruktur sollen mit der Überplanung des Gebietes umfassende Bereiche entsiegelt und als öffentliche Flächen für Freizeit und Naherholung zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls auf dem Radar der Stadtplaner ist die seit Jahrzehnten immer wieder erhobene Forderung einer mögliche Straßenbahnanbindung nach Mannheim mit einer Wendeschleife im Osten des Gebiets sowie der Erhalt von stadtbildprägenden Gebäuden. Besonderen Stellenwert sollen Klimaschutz und umweltfreundliche Flächennutzung erhalten. Das Ziel ist ein zukunftsweisendes Konzept, das den Nutzungsbedarf für die Industriebrache aufzeigt. Außerdem sollen Verwaltung und Planer zeitlich abgestufte Bauabschnitte definieren können. Eine in der Fachsprache so genannte Konversion, also Umnutzung, der Flächen, die die gesamtstädtische Entwicklung nicht würdige, lehnt Schmutz ab.

Stadt strebt Vorkaufsrecht an

Doch gut Ding will bekanntlich Weile haben, wie der Volksmund sagt. Damit bis auf Weiteres nichts aus dem Ruder läuft und um die städtebaulichen Interessen der Kommune zu wahren, empfiehlt die Verwaltung über die bauliche Veränderungssperre hinaus nun auch den Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung gemäß Baugesetzbuch (BauGB). Ein vorbereitender Grunderwerb durch die Stadt soll eine städtebaulich verträgliche sowie bedarfsgerechte Umnutzung der bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen sowie eine abschnittsweise Entwicklung der Teilflächen ermöglichen, so die Vorlage.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020