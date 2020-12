Abendmusik der Hoffnung

Der evangelische Pfarrer David Reichert hat in Ladenburg dazu aufgerufen, jeden Abend um 19 Uhr zwei Adventslieder zu singen oder zu musizieren: Aus dem Fenster heraus, auf dem Balkon oder vor der jeweils eigenen Haustür. Beim ersten Lockdown im März und April habe das ja bereits ganz wunderbar geklappt, so Reichert. Sein Vorschlag zur „Hoffnungsmusik trotz Ausgangssperre“ lautet, bis Mittwoch, 23. Dezember, täglich jeweils zwei Adventslieder darzubieten sowie an Heiligabend und den Feiertagen zwei Weihnachtslieder, wobei das zweite „O du fröhliche“ sein solle.

Vom 27. Dezember bis 6. Januar wäre dann am Ende des zweiteiligen Vortrags immer „Von guten Mächten wunderbar geboren“ wünschenswert. „Es ist eine private Initiative von mir und kein offizielles Angebot der Kirchengemeinde“, betont Reichert, der mit seiner Tochter Zoe am Sonntagabend den Anfang machte, was die Nachbarschaft mit Applaus aus den Fenstern quittierte. Ziel der abendlichen Musik sei es ausdrücklich, dass die Leute nicht das Haus verlassen. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020