„Aber bitte mit Schlager“ reißt mit

Sympathisch bodenständig, humorvoll – und mit einer begeisternden Stimme gesegnet: Jeannette Friedrich machte ihrem Ruf am Sonntag alle Ehre. Das Heimspiel der Sängerin im vollbesetzten Ladenburger Domhofsaal begeisterte. „Aber bitte mit Schlager“ hieß das Programm, dass die Friedrich zusammen mit Bernd Nauwartat, ihrem Kollegen vom Mannheimer Capitol-Ensemble, und Pianist Dieter Scheithe präsentierte. Nach seinen beiden früheren Revuen mit Evergreens aus den 50ern und den 60ern nahm das Trio nun also mehr als 20 Nummer-Eins-Hits aus den 70ern aufs Korn.

Am Ende fragte man sich fast, wann wohl Jeannette einmal Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ vertritt, wie so etliche der von ihr interpretierten Künstler. Sie selbst schlug einen Auftritt ihres Trios als Alternative zum pausierenden Musikfestival auf der Festwiese vor.

„Mitsingen und Mitklatschen ausdrücklich erwünscht“, hieß es eingangs des Spätnachmittags. Und das brauchten die Gastgeber der Freien Wähler diesem Publikum nicht zweimal zu sagen: Beinahe alle machten „Tralala und Hopsasa“ wie Tony Marshall 1971 in „Schöne Maid“ und hatten von der ersten Sekunde an sichtlich Spaß.

Ja, „Wunder gibt es immer wieder“ (Katja Ebstein, 1970). So staunte man über Nauwartats schreiend neonfarbene Rüschenhemden. „Wenn Bernd solche Sachen trägt, weiß man, dass Ernsthaftes keinen Platz hat“, sagte die 1977 geborene und in Ladenburg aufgewachsene Sängerin sowie städtische Musikschullehrerin. Dabei wurden sogar ernste Töne angeschlagen: Sang doch die damals 15-jährige Juliane Werding 1973 mahnend „aus Joints wurden Trips, es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn“.

Jedoch folgte auf „Am Tag, als Conny Kramer starb“ stehenden Fußes „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Da schlug die Stunde des komödiantischen Talents von Pianist Scheithe. Der Deutsch- und Musiklehrer äußerte sich umwerfend wortreich und pseudotiefschürfend über das „lyrische Ich, das sich offenbar in einem Selbstfindungsprozess“ befinde und analysierte das „onomatopoetische“, also lautmalerische, „Na-na-na-na“ im Text. „Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag“, scherzte Scheithe. Einen wohltuend parodistischen Ton brachten die Sänger ebenso ins Spiel: Da witzelte Friedrich über die „sexuelle Befreiung“ in jener Epoche („Wann kommst Du?“) und Nauwartat steuerte Erinnerungen an heimische Hitparadenabende mit der Familie bei, die sicher viele teilten.

„Zu Unrecht belächelt“

Bei Höhepunkten wie „Goodbye Mama“ (Ireen Sheer), dem wunderbaren „Ich liebe das Leben“ (Vicky Leandros) und der ersten Zugabe „Blue Bayou“ (Paola) stellte Friedrich gesangliche Fähigkeiten und Stimmumfang unter Beweis.

Nach der zweiten Zugabe erhob sich das Publikum applaudierend von den Plätzen. Obwohl Besucherin Nadja Stemmle erst 1974 und damit bereits in der Hochphase des Schlagers geboren wurde, singt sie alles textsicher mit. „Ich bin mit großen Geschwistern aufgewachsen und da sind diese Lieder immer gelaufen“, erklärt die Heddesheimerin. Deshalb gefalle ihr das Programm „sehr gut“. Auch Thea Friedel aus Seckenheim war begeistert: „Es ist superschön und weckt Erinnerungen.“ Dem ebenfalls in Seckenheim wohnenden Hermann Michl gefiel, dass „das Ganze auch ein bisschen auf die Schippe genommen“ wurde. Michel fand: „Das ist wie eine bekannte Speise mit neuer Würze und zeigt, dass der deutsche Schlager manchmal zu Unrecht belächelt wird.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019