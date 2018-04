Abgeordnete im Doppelpack

Anzeige

Bereits am Vormittag hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi dem Bürgermeister ihren Antrittsbesuch abgestattet. Sie ist im Januar als Nachrückerin für Georg Wacker in den Stuttgarter Landtag gekommen, lebt in Dossenheim und kennt natürlich Ladenburg gut. Die Galeristin schätzt hier vor allem das kulturelle Angebot. Noch eine Verbindung: Sie stammt aus Homburg-Schwarzenacker im Saarland, einer Gemeinde mit römischer Vergangenheit.

Schmutz äußerte den Wunsch, dass das Land die Kommunen bei der Kinderbetreuung stärker unterstützt. Froh ist er darüber, dass sich das Land erstmals im Bereich Schulbausanierung engagiert. Er hofft, dass dies „keine Eintagsfliege“ ist, denn die Mittel dürften kaum ausreichen, um den Sanierungsstau zu beheben. Ähnliche Befürchtungen hegt er bei dem Programm für Brückensanierungen. Die Abgeordnete versprach, sich über den Stand der Dinge zu erkundigen.

Dann sprach Schmutz noch zwei Themen an, die ihm besonders am Herzen liegen. Zum einen die L597 neu mit Neckarbrücke. Er bat die Abgeordnete, sich dafür einzusetzen, dass das Projekt zügig angegangen wird. Zudem ist ihm sehr daran gelegen, dass Ladenburg an dem geplanten Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim liegt. Für den Radtourismus wäre dies förderlich. „Das werde ich gern mitnehmen“, meinte Julia Philippi, die auch verriet, dass sie ursprünglich nach Ladenburg ziehen wollte. „Aber das hat leider nicht geklappt.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018