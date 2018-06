Achtjähriger Maximilian beweist sein Talent

Anzeige

Maximilian Behr ist mit seinen acht Jahren der jüngste von derzeit sechs jungen Aktiven beim Ladenburger Motor-Sport-Club (MSC) Dr. Carl Benz. Dass auch er ein großes Talent ist, zeigte sich beim 8. Lauf zur Nordbadischen Meisterschaft im Jugendkart-Slalom. Für Maximilian und seine Teamkameraden war es ein Heimspiel: Der Rundkurs war mit Pylonen auf dem Parkplatz der Firma Isover im Industriegebiet am Neckarkanalhafen der Römerstadt abgesteckt. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

So fuhr Maximilian unter 20 Startern in seiner Altersklasse auf den fünften Platz. „Die Geschicklichkeit, die man braucht, um die Strecke zu bewältigen, macht mir am meisten Spaß“, sagt der Grundschüler aus dem Mannheim-Käfertaler Stadtteil Im Rott. Seit zwei Jahren gehört er zum MSC und absolvierte sein zweites von insgesamt bereits 14 Benedikt-Kolz-Gedächtnisslaloms in Ladenburg. Sein Traum: Später einmal in eine höhere Fahrklasse aufzusteigen. „Er macht das für sein Alter sehr gut und hat sich mit dem Ergebnis bei diesem Heimlauf in der Gesamtwertung der ADAC-Meisterschaften verbessert“, sagt sein Vater Thomas, der als Betreuer immer dabei ist.

Lob von Bürgermeister Schmutz

Auch die anderen MSC-Fahrer durften zufrieden sein – vor allem, weil alles reibungslos ablief, denn die Sicherheit stand wie immer im Vordergrund: Carlos Zeiss wurde Dritter von 16 Startern in seiner Altersklasse. Nils Brummer belegte einen vierten Platz. Julian Betz (K2) belegte den elften Platz unter 20 Startern, und Stefan Gajanovic wurde Elfter bei 16 Mitbewerbern. In seinem ersten Rennen erreichte Jan Sitner Platz 18 unter 20 Startern. Die Mannschaft um das Team des Jugendkartleiters Hartmut Schlüse wurde insgesamt Fünfter.