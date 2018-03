Anzeige

„Mutter der Kompanie“

Neben weiteren bewährten Kräften wie Claudia Schmitt treten die aus Neckarhausen stammende Natalie Weber (bei ihrem zweiten Auftritt an dieser Stelle) und der Weinheimer Stefan Müller (als urkomischer Briefträger) auf. Als „Mutter der Kompanie“ gilt aber Anneliese Simons: Die Landfrau wirkt von Anfang an mit und sorgt mit ihrer Erfahrung auch in der Rolle der neugierigen Nachbarin „Fräulein Pfleumle“ mehrfach für Szenenapplaus.

Die Handlung beruht auf der Verwechslung von Kleinanzeigen in der Ladenburger Zeitung und einem fehlgedeuteten Brief: Amüsiert verfolgen die Zuschauer, wie Hochzeits- und Gebrauchtwagenmarkt unwissentlich deckungsgleich interpretiert werden. Ebenso enthält das auf Ladeberger Mundart umgeschriebene Stück einige kleinere Anspielungen auf das reale örtliche Geschehen. So nimmt „Eugen“ (Ullrich) beispielsweise beim Thema Sparen in Haus und Hof Bezug auf die nicht mehr so üppig wie früher gefüllte Ladenburger Stadtkasse.

Ernste Worte findet Meng, als er eingangs das schwierige, aber unterm Strich erfolgreiche Bauernjahr 2017 Revue passieren lässt. Beim hochumstrittenen Thema Unkrautmittel „Glyphosat“ sieht Meng die Bauern als „Spielball der Politik und vieler Medien“. Dabei wüssten viele gar nicht, wovon sie sprechen. Das Mittel werde zu Unrecht verteufelt.

Dagegen zeigen sich die Landfrauen bestens informiert: Ihre raffiniert umgesetzte musikalische „Rundreise im Nostalgiebus“ führt durch ganz Deutschland und auch in die Quadratestadt: Am Vorabend und am Tag der olympischen Silbermedaille für das deutsche Eishockeyteam erwies sich die temperamentvolle Einlage von Viktoria Schiffel und Mira Bolz im Trikot der Mannheimer Adler als goldrichtig. Nach etlichen Schlagerstationen wieder in der Heimat angekommen, singen alle – dank ausliegender Textblätter – gemeinsam mit dem Publikum das Ladenburger Lied von Klaus Kolb.

