Adventsbasar für Garango

Mit dem Ladenburger Weihnachtsmarkt fällt auch der traditionelle Garango-Frühschoppen am dritten Advent aus. Um dennoch auf die Arbeit des Garangovereins in der westafrikanischen Partnerregion aufmerksam machen zu können, hat die Stadt eine Möglichkeit geschaffen: Das noch nicht wieder vermietete Ladengeschäft in der Hauptstraße 6 steht neben dem Garangoverein auch Heimatbund und Waldpark-Initiative zur Verfügung, um sich im Advent zu präsentieren.

Am Freitag, 27., und Samstag, 28. November, verwandelt sich der Erdgeschossraum im städtischen Domhofkomplex jeweils von 10 bis 18 Uhr zunächst in einen Adventsbasar, bei dem Garango im Mittelpunkt steht. Von einem „Kerzenlicht in der aktuell kulturarmen Zeit“, spricht die Vorsitzende Karola Liebrich, erfreut über den „kleinen Ausgleich für den eigentlich benötigten Erlös des Garango-Frühschoppens“.

Erlös zugunsten 1500 Kinder

Dieser hatte 2019 rund 2000 Euro eingebracht. Der Basar soll zum einen der Information über die Partnerschaft mit ihren Projekten und Patenschaftsprogramm zugunsten von nahezu 1500 Kindern in der Präfektur Garango dienen. Zum anderen sei er auch Gelegenheit, Geschenke zu kaufen. So bieten Vorstandsmitglieder Kunstgewerbe in verschiedener Form zum Kauf an.

Hinsichtlich der Größe des Raums ist neben dem anwesenden Vereinsmitglied jeweils nur einer Person der Zutritt gestattet. Ein solches Hygienekonzept wollen auch Heimatbund und Waldpark-Initiative vorlegen: „Wir sind Bürgermeister Schmutz sehr dankbar für seine Idee“, schreibt Pressesprecher Jochen Liebrich. Durch die Corona-bedingte Absage des Weihnachtsmarkts seien wichtige Einnahmequellen weggebrochen.

„Nun können sich drei gemeinnützige zum Jahresende noch einmal zeigen“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz. Auf Anfrage dieser Redaktion teilt er mit: „Einen Nachmieter für die städtischen Räumlichkeiten gibt es noch nicht. Wir stehen in Gesprächen mit Interessenten und sind an einer Nachmietung ab 1. Januar 2021 interessiert.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020