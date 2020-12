Adventslesung in Ladenburg nur mit Anmeldung

Ladenburg.Als Teil des „Lebendigen Adventskalenders“ findet am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg eine „Ökumenische Lesung im Advent“ statt. Die Lesung steht unter dem Thema „Engel“. Adventliche Texte und passende Musikstücke wechseln sich ab und laden zum Nachdenken und Schmunzeln ein. Die adventlichen Melodien wird diesmal Heinz Wroz mit seiner Drehorgel spielen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um eine Anmeldung im evangelischen Pfarramt unter der Telefonnummer 06203/ 923 988 bis zum heutigen Freitag, 11. Dezember, gebeten. Alle Teilnehmenden müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den vorgegebenen Abstand und die Hygienevorgaben einhalten. Auch sollten die Teilnehmenden frühzeitig an der Stadtkirche erscheinen und auf warme Kleidung achten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020