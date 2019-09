Ärger um einen Strafzettel

War die Knolle gerechtfertigt oder nicht? Im Moment scheiden sich in der Römerstadt die Geister an der Frage, ob der Helfer eines Vereins zu Recht einen Strafzettel bekam oder nicht. Der Streit nahm seinen Ausgang ausgerechnet am Freitag, dem 13. An diesem Tag bereitete der ASV seine Straußwirtschaft für das Altstadtfest vor.

„Ein ehrenamtlicher Helfer, der vier Tage an diesem Wochenende im Dauereinsatz war, beförderte in seinem Auto Kleinteile zum Stand des ASV“, berichtet Ringer-Chef Herbert Maier in einem Schreiben, das dem „MM“ vorliegt. Das Auto des Mannes sei so abgestellt worden, dass es andere Verkehrsteilnehmer nicht behinderte. Nach kurzer Zeit, fährt Maier fort, sei der städtische Vollzugsbeamte PKW gestanden und habe dem Fahrer einen Strafzettel verpasst.

„Fingerspitzengefühl Fehlanzeige“

Was Maier besonders ärgert, ist die nun folgende Auseinandersetzung. Der Helfer habe angeboten, sein Auto wegzufahren, trotzdem „bestand der Dorfsheriff auf seiner Anzeige. Fingerspitzengefühl Fehlanzeige.“ An diesem Wochenende, bemerkt er, sei es „unverständlich, dass man das Ehrenamt und seine Helfer so mit Füßen tritt.“

Bürgermeister Stefan Schmutz will gerade diesen Satz nicht so stehen lassen, schriftlich äußert er sich zur städtischen Unterstützung der Vereine und ihrer Helfer: Von der Förderung „in einem erheblichen finanziellen Rahmen“ über Bauhofleistungen und die Überlassung von Räumlichkeiten bis zur Auszeichnung beim Neujahrsempfang.

Das Ehrenamt entbinde allerdings nicht von der Pflicht, Regeln und Gesetze einzuhalten, fährt er fort: „Die Gewährung von Sonderrechten ist von Vereinen stets hinreichend zu begründen und von der zuständigen Behörde zu genehmigen.“

Jedoch seien die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts „angehalten, ihr Ermessen auszuüben“, insbesondere, wenn für das Altstadtfest Auf- oder Abbauarbeiten zu tun seien. Heißt: Der „Sheriff“ hätte auch darauf verzichten können, den Strafzettel zu schreiben. Weshalb der Mitarbeiter den Ermessensspielraum nicht ausüben konnte, weiß der Rathauschef nicht. Allerdings verspricht er „urlaubsbedingt“ eine spätere Klärung ab 1. Oktober. stk

