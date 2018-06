Afrika von seiner schönen Seite

Anzeige

20. Afrikatag im Reinhold Schulz-Waldpark: Auch der örtliche Partnerschaftsverein Garango-Ladenburg ist neben weiteren Organisatoren wieder mit von der Partie. Am Stand dieses Vereins verdeutlicht die Vorsitzende Gabriele Ensink mit einfachen Hirsestroh-Besen den „demokratischen Wandel“ in Burkina Faso. Es ist das westafrikanischen Land, in dem die Partnerregion der Römerstadt liegt. „Wir kehren die korrupten Politiker ´raus“ - so lautete der Ruf bei den Protestzügen gegen den früheren Diktator dort. Der Aufstand gegen ihn war erfolgreich und endete weitgehend unblutig, so Ensink.

Tierfiguren für guten Zweck

Für sie ist der Afrikatag eine „Möglichkeit, unseren südlichen Nachbarkontinent von seiner schönen Seite zu sehen“. Dies werde zu oft vom Thema Flüchtlingskrise überlagert. Die Vorstellung, dass Afrika nur schrecklich sei, herrsche bei vielen vor. „Die Flüchtlinge aus Afrika würden alle lieber Zuhause bleiben“, sagt Ensink, „und deshalb gilt es, vor Ort etwas entstehen zu lassen, womit die Menschen ihre Familien ernähren können.“ Auch deshalb fördere der Partnerschaftsverein auf Spendenbasis Bildungs-, Gesundheits- und Frauenprojekte. Neben jenen Haushaltsbesen aus Hirsestroh sowie unter anderem Hüten, Körben und Schmuck gab es für den guten Zweck auch Tierfiguren von Jean-Luc Bambara zu kaufen.

Dieser international bekannte Bildhauer aus Garango gehört anlässlich des 35. Geburtstags der Partnerschaft zur Besuchsdelegation in Ladenburg vom 1. bis 10. September. Eine Freundschaftsskulptur von ihm ziert die Ladenburger Deichwiese. Und Ensink freut sich schon jetzt auf die geplante Bambara-Ausstellung im Lobdengau-Museum und wünscht sich, dass der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees „Jumelage Garango-Ladenburg“ zum Altstadtfest-Auftakt am Samstag, 8. September, das Bierfass ansticht.