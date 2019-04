Aktion setzt „starkes Signal für saubere Stadt“

Erfreulich mehr Teilnehmer, aber leider auch mehr Müll.“ So lautet die Bilanz von Martin Ziegler vom ehrenamtlichen Arbeitskreis (AK) Umwelt nach der jüngsten bürgerschaftlichen Putzaktion „Ladeberg g´hert gekehrt“ in Ladenburg. Dank rund 100 Mitwirkenden konnten erstmals wieder Stadtbezirke durchforstet werden, die in den Vorjahren mit nur 30 bis 40 Helfern notgedrungen ausgespart geblieben waren. „Ärgerlicherweise haben wir diesmal besonders viel Sperrmüll gefunden, und es ist nach wie vor völlig krank, wie viel Kleinkram immer noch achtlos in Straßenhecken geworfen wird“, so Ziegler.

Es war, als wenn es eines weiteren Beweises für die überall zunehmende Vermüllung der Innenstädte bedurft hätte, die die Bundesländer nun mit höheren Bußgeldern bekämpfen wollen: Zwei Container mit insgesamt 18 Kubikmeter Inhalt füllten sich am Samstag in Ladenburg. „Es ist erstaunlich, was man da so findet“, wunderte sich Teilnehmerin Elke Kurzbach über eine Tüte voller Faschingskostüme und Eimer mit Farbresten. Doch sei es vergangenes Jahr noch schlimmer gewesen: Damals war Kurzbach zusammen mit Bürgermeister Stefan Schmutz auf LKW-Parkplätzen hinter dem Industriegebiet in ihrer Nachbarschaft im Westen der Stadt unterwegs. „Er hatte angekündigt, mit den Firmen zu sprechen, und jetzt sieht es dort bedeutend besser aus: Da hat er also wirklich was gemacht“, berichtete Kurzbach.

Auch diesmal gab es einen Aufreger: Über „Tausende von umherfliegenden, schwarzen Plastikfolienfetzen aus der Landwirtschaft“ ärgerte sich Anja Dehnen. Schmutz, der auch diesmal mit Handschuhen, Greifzange und Müllsack dabei war, hatte sich bereits beim Landratsamt informiert und erklärte der Ladenburgerin: „Die Folien dürfen leider untergepflügt werden, weil sie als biologisch abbaubar gelten, aber mit Blick auf die Plastikmülldebatte müssten man hier den Rechtsrahmen doch anpassen.“ Erfreulich, so Schmutz, sei dagegen das „starke Signal vieler Helfer für ein sauberes Ladenburg und der Motivationsschub“ für den AK Umwelt um Stadtrat Fritz Lüns, der die Aktion schon seit 2003 betreut.

„Ziemlich viel Müll“

„So schönes Wetter hatten wir selten, und ich bin überglücklich“, freute sich Lüns, dass dreimal mehr Helfer als 2018 zur Verfügung standen. „Es war wieder ziemlich viel Müll“, stellte der neunjährige Jan Rehmsmeier als einer jüngsten fest. „Ich war schon letztes Jahr dabei“, sagte der achtjährige Noa. „Es ist einfach schöner, in einer sauberen Stadt zu leben“, erklärte Noas Vater Peter Koop die Motivation mitzuwirken.

Lüns würdigte auch das Engagement der aus Ladenburg stammenden Grafikdesignerin Isabel Koch, die die Plakate gratis gestaltete. Alle Kindergärten und Schulen hatten sich schon am Vortag beteiligt. Am Aktionstag selbst packten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ebenso kräftig mit an.

