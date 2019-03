Alex Knapstein: „Bringe mich gerne ein“

Seit einem Jahr ist Christian Daecke-Wilk Vorsitzender des Fördervereins der Astrid-Lindgren-Grundschule (ALS) in der Ladenburger Weststadt mit ihren insgesamt rund 130 Schülern. Daecke-Wilk löste im März 2018 Ronald Wind an der Spitze der 74 fördernden Mitglieder ab. Bei der jüngsten Hauptversammlung im Lehrerzimmer gab es einen weiteren personellen Wechsel im Vorstand: Nataša Djordjevic, die das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden sieben Jahre lang ausgeübt hat, zieht aus der Römerstadt weg.

Für „dieses Engagement und die tolle Zusammenarbeit“ dankte ihr Daecke-Wilk mit Blumen und Geschenken. Ihren bisherigen Posten übernahm Alex Knapstein, der aktuell seinen Sohn an der ALS hat und in zwei Jahren auch seine Tochter. „Ich bringe mich gerne ein“, sagte der Inhaber einer Firma für Softwareentwicklung, als er sich vorstellte. Nach ihrem Bericht teilte Katrin Armani mit, dass sie den Förderern noch bis Ende des Jahres als Kassenwartin zur Verfügung stehe. Dörte Schipper, Kassenprüferin neben Anne-Kathrin Pfisterer, legte dar, dass die Kasse „ordnungsgemäß geführt“ wurde.

Auch im vergangenen Jahr hatte der Förderverein nach Kräften in die Ausstattung investiert: So wurden Spielbälle für alle Klassen angeschafft. Für mehr als 900 Euro ließen die Förderer die Kletterwand vom Malerbtrieb Mischke fachmännisch erneuern. In Eigenregie montierten die ehrenamtlich Aktiven neun Griffe.

Zirkusprojekt „ein Meilenstein“

Den Schulhofboden zieren neue Motive. Zwei stabile Fußballtore „in Bolzplatzqualität“ ließ sich der Verein 2090 Euro kosten. Dass sie noch nicht montiert werden konnten, sei „mehr oder weniger nachvollziehbar“. Wie Daecke ankündigte, falle mit Beginn des Schulumbaus ab den Sommerferien der Fußballplatz einem erhöhten Bedarf für Bautätigkeiten vorübergehend zum Opfer.

Als „Meilenstein“ bezeichnete Daecke-Wilk das Zirkusprojekt, das alle vier Jahre stattfindet, damit jedes Kind im Lauf seiner ALS-Zeit einmal daran teilnehmen kann. Die Förderer stellten dafür 3100 Euro zur Verfügung. Einnahmen spülte unter anderem der traditionelle Adventskaffee in die Kasse des Fördervereins. „Auch diesmal war es wieder eine gelungene Gemeinschaftsaktion von Lehrern, Eltern, Schülern und Angestellten zugunsten der Schule“, zog der Vorsitzende Bilanz. Vom Erlös profitiert aber auch eine Schule in Nepal, zu der eine ALS-Lehrerin Kontakt hat. Mit der Spende aus Ladenburg sollen dort sinnvolle Projekte umgesetzt werden.

Die ALS-Schüler sollen dieses Jahr für die „Experimentierwoche“ mit Schutzbrillen ausgerüstet werden, wie Daecke-Wilk ankündigte. „Das drahtlose Internet ist auf null, und alle Hoffnungen, dass die Schule WLAN-fit wird, ruhen auf dem Umbau“, teilte ALS-Rektor Andreas Zuschlag mit. Erfreulich sei, dass mit dem neuen Vizechef Knapstein „ein Profi aus der Elternschaft“ zusätzliche Unterstützung anbiete.

