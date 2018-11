Alle bringen sich gerne ein

Der „Novembermarkt“ bedeutet viel Arbeit für das Team der Erzieherinnen um Angelika Gelle im Ladenburger Anne-Frank-Kindergarten. Dennoch war es Mitarbeiterin Monika Schulz keineswegs zu viel, in ihrer Freizeit zu stricken und zu filzen. Ihre Tochter Verena Jacob hat außerdem Sachen genäht, die ebenso für einen guten Zweck verkauft wurden. Die gesamte 25. Jubiläumsauflage des voradventlichen Kunsthandwerkermarkts stand nämlich unter dem Motto „Piratenschiff“. Das ist ein Multispielgerät im Außenbereich, für das der Förderverein Spenden sammelt.

„Ich möchte das Haus unterstützen und mache mein Hobby gerne“, wehrt Erzieherin Schulz Lob bescheiden ab. Auch Hausmeister Mario Fresi war fleißig und hatte nach Feierabend Krippen gebaut, die bei einem Schätzspiel zugunsten des „Piratenschiffs“ zu gewinnen waren. „Wir waren mit allem zum Schluss so gut wie ausverkauft und sind jetzt alle sehr zufrieden“, zog Gelle als Einrichtungsleiterin am Montag danach strahlend Bilanz. Im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ erinnert sie sich an die Anfänge: „Damals gab es noch keinen Hobby-Kunsthandwerkermarkt in Ladenburg“, sagt die ehrenamtlich als Stadträtin der SPD engagierte Aktive.

Zuerst im Kirchengarten

Die ersten sechs Jahre fand der Novembermarkt stimmungsvoll im Kirchengarten statt. „Das war für uns jedoch ein Wahnsinnsaufwand“, blickt Gelle zurück. Auch am und im Haus bedeute der Markt noch viel zusätzliche Arbeit. „Aber vor allem ist der Novembermarkt eine schöne Begegnungsstätte und eine große Einnahmequelle, die uns besondere Wünsche ermöglicht“, sagt Gelle. Sie freut sich darüber, dass engagierte Eltern hinter dem Team standen.

„Man kann supertolle Geschenke kaufen und auch noch etwas Gutes tun, indem man heimische Kunsthandwerker und Projekte unterstützt“, findet Katharina Reichert, die Frau von Pfarrer David Reichert als Chef des Einrichtungsträgers. „Das ist eine tolle Sache, und auch wie das Kindergartenteam das alles stemmt, finde ich klasse“, sagt Reichert. Unter anderem am Stand von Karlheinz Fuhry wird das Ehepaar fündig und kauft eine Fensterkrippe aus Haselnussholz.

Kaum im Ruhestand angelangt, hat sich der frühere Lehrer auf sein Hobby gestürzt. Der Ladenburger stellt auch Anhänger und Deko-Objekte her, mal aus uralten Mooreichen und mal aus Weigelien aus dem eigenen Garten. Beim Novembermarkt stellte Fuhry erstmals aus. „Ursprünglich wollte ich Goldschmied werden“, erzählt Fuhry von seiner handwerklichen Seite. Er befolgte damals aber den mütterlichen Rat, „erst mal das Abitur zu machen“ und studierte. „Die Sonderschulpädagogik war die richtige Entscheidung“, findet Fuhry heute.

Alles habe eben seine Zeit. Auch Iris Lehmann de Matheu aus Walldorf feierte Premiere: Ihre „IndigenArt-Glasperlenkunst“ aus Guatemala kommt Kindern in dem südamerikanischen Land zugute. Dagegen unterstützt Barbara Oswald, vielen als örtliche Hortbetreuerin bekannt, seit etlichen Jahren Schulen in Indien mit ihrem Novembermarktstand.

An 24 Ständen gab es Produkte von mehr als 30 Ausstellern. Erneut unterhielt ein Kinderzirkus die jüngsten Besucher. Der evangelische Posaunenchor sorgte musikalisch für Stimmung.

