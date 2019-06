Alle Schulen können bald Glasfaser-Anschluss haben

Der Breitbandausbau in Ladenburg profitiert ein gutes Stück weit von Liegenschaften des Rhein-Neckar-Kreises in der Stadt: Wie Juliana Mandel-Schiek vom Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar dem Gemeinderat der Römerstadt am Mittwochabend berichtete, steht die Erschließung von Martinsschule und integrierter Rettungsleitstelle mit Glasfaserinternet bevor. Fördergelder seien jetzt nach zwei Jahren bewilligt worden.

Ausgelastete Baufirmen

Nun gehe es um die Ausschreibung der Arbeiten. Hemmschuhe seien allerdings ausgelastete Baufirmen, was die Preise in die Höhe treibe. Man rechne mit Kosten in Höhe von 480 000 Euro allein für die Martinsschule. Die Umsetzung sei zwischen Ende 2019 und Frühjahr 2020 vorgesehen.

Davon profitiere die Stadt, die Rathaus, Bibliothek und alle örtlichen Schulen folgen lassen könne. Man rechne außerdem mit 100 potenziellen gewerblichen und privaten Anschlussteilnehmern entlang der sogenannten Backbone-Trasse als Hauptleitung. Anwohner werden vom Zweckverband Fibernet angeschrieben und auf ihre Möglichkeiten aufmerksam gemacht.

Die Abdeckung in Ladenburg sei jedoch nicht die schlechteste, so Mandel-Schiek: Um die 50 Mbit-Internet stehe mit Abstrichen stadtweit zur Verfügung, so Mandel-Schiek. Was Anschlüsse abseits dieser Hauptversorgungstrasse angehe, so lägen bereits viele Leerrohre dafür im Untergrund, doch sei die Finanzierung Sache der Stadt.

„Wir sollten schauen, wo die kürzesten Verbindungen liegen und dort bauen“, schlug Nicole Ernst-Karch als Tiefbauspezialistin im Rathaus mit Blick auf die Kosten ein schrittweises Vorgehen vor. „Es bewegt sich was“, fasste Bürgermeister Stefan Schmutz den Vortrag zusammen. Er sah den großen Vorteil des Fibernet-Plans darin: „Wir können mitverlegen und alle städtischen Schulen ans Glasfasernetz anschließen.“ pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019