Altbürgermeister bringt mit Wahl-Autor Zuhörer in Fahrt

Bereits im vergangenen Jahr sorgten die Ladenburger Literaturtage für Furore, 2018 konnten die Veranstalter noch eine Schippe drauflegen: Ob Familien, Fahrrad- oder Klappstuhllesung: Preisgekrönte Autoren und vielversprechende Neulinge präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder an einigen der schönsten Plätzen der Stadt. An frei zugänglichen wie der Wehrmauer bei der Sebastianskapelle, in Galerien, aber auch in private Räumen und Innenhöfen, die eigens für die Literaturtage ihre Pforten und Hoftore öffnen. Das Konzept soll Gäste weit über die Stadtgrenzen hinaus anlocken, um mit Autoren ins Gespräch zu kommen und neue Ecken Ladenburgs kennenzulernen.

Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder des Arbeitskreises Ladenburger Literaturtage Autoren und Bücher sorgfältig ausgewählt, das kompetente Gremium besteht unter anderem aus einem Buchhändler, einer Bibliothekarin und zwei Lyrikerinnen. So entschied sich Thomas Nestler von der Buchhandlung am Rathaus für den Bestseller „Das deutsche Krokodil“. Denn der Autor und Literaturchef der „ZEIT“, Jjoma Mangold, hat zwar afrikanischen Wurzeln, kommt aber aus Dossenheim. Spannend findet Nestler diese Kombination und ist auch gespannt darauf, ob Mangold noch Erinnerungen an Ladenburg hat.

Ladenburger Literaturtage „vielerorts“ Die zweiten Ladenburger Literaturtage „vielerorts“ finden von Donnerstag, 28. Juni, bis einschließlich Sonntag, 1. Juli, statt. Begleitend ist bis zum 14. Juli im Atelierhaus Galerie Maul eine Text-Bild-Ausstellung von Literaturstudierenden der Universität Mannheim zu sehen, die Ladenburger befragt haben, was ihnen wichtig ist. Veranstalter sind der Arbeitskreis Ladenburger Literaturtage, die Stadtbibliothek Ladenburg, der Verein Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Ladenburg sowie die Buchhandlung am Rathaus Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen. Die Veranstaltungsorte öffnen eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, die maximal mögliche Teilnehmerzahl ist im Programm angegeben. Weitere Infos sowie das ausführliche Programm unter www.ladenburger-literaturtage.de

Preisträger und Neulinge dabei

Carolin Callies wählte den amtierenden Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner mit ausgewählten Gedichten sowie Marion Poschmann, die ihre skurrile Geschichte um den Bartforscher Gilbert Silvester im Innenhof der Galerie Linde Hollinger vorstellen wird. Callies stellt auch Autor und Bluessänger Michael Fehr vor, der an einer schweren Augenkrankheit leidet und seine Texte nicht ablesen kann. Er erzählt und singt völlig frei. Sie verspricht: „Sein Vortrag ist ein Gesamtkunstwerk. Gänsehaut garantiert.“