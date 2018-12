Alternativ-Advent im „Leicht & Selig“

Das neue Weihnachtsprogramm der Pop- und Theaterformation Tutu Toulouse um Matthias Paul aus Heidelberg ist als Vorpremiere am Samstag, 15. Dezember, von 16 bis 16.30 Uhr in der Ladenburger Galerie „Leicht &Selig“ (Hauptstraße 64) zu sehen. Die offizielle Premiere des Programms „Gesägnete Weihnacht - Feiertagskatastrophen in Musik und Text“ findet in voller Länge am 28. Dezember im Karlstorbahnhof statt. Im Ladenburger „Leicht & Selig“ geht mit diesem Nachmittag auch die Ausstellung „see no evil“ von Veronika Olma aus Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern mit Glühwein und Plätzchen zu Ende. Am Sonntag, 16. Dezember, widmet sich Hausherr Phil Leicht in seiner Reihe „Platz der Idealisten“ um 16 Uhr dem Thema „Heimat“. Der Eintritt ist jeweils frei. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018