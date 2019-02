„Altgedientes Team“ fasziniert von Kamelien

Was erwartet die Besucher der Kamelien-Ausstellung im Ladenburger Pflanzenhandel Huben, die ab heute, 9 Uhr, bis einschließlich 23. März im Glasgewächshaus am Schriesheimer Fußweg zu sehen ist? „Es gibt Kamelien in allen Größen und Blütenfarben in prächtiger Auswahl und mit Fokus auf winterharte Sorten neben Palmen und Zitrusgewächsen“, sagt Hildegard Kuhn. Die Ladenburger Gartenbauingenieurin ist seit 40 Jahren und damit von Anfang an eng mit der hiesigen Tradition dieser Teestrauchgewächse verbunden.

Der frühere Seniorchef Carl Huben brachte die ersten Kamelien aus Frankreich mit. „Damals war die Pflanze hierzulande noch kein Thema“, erinnert sich Kuhn. Die Westfälin kam 1979 vom Gartenbaustudium in Osnabrück zu ihrer Anstellung nach Ladenburg. Zusammen mit Carl Hubens Frau Melanie baute sie die Sparte aus. Das Ladenburger Ehepaar Ines und Gerhard Kasimir, bis heute Aktive der Deutschen Kamelien-Gesellschaft, ermunterte sie, eine Ausstellung zu machen. 1996 kam es zur Premiere, damals noch in bescheidenem Umfang.

Bei Organisation freie Hand

Dank der fähigen Kultivateure Mohammed Abdallaoui und inzwischen dessen Sohn Mimon ließ sich die Kamelien-Kultur weiter ausbauen. „Die beiden haben ein Händchen dafür“, würdigt Kuhn die Leistung der aus Marokko stammenden Gärtner. Ebenfalls zum „altgedienten Team“ (Kuhn) zählt der Ladenburger Palmenspezialist Rainer Geyer.

„Mein heutiger Chef Andreas Huben hat mir bei der Organisation freie Hand gelassen“, sagt Kuhn. „Kamelien sind immer etwas Schönes und faszinieren die Leute, das motiviert stets aufs Neue“, verrät die Kennerin. Die nordwestspanische Kamelien-Region Galicien, wo ihr Ehemann herstammt, bezeichnet Kuhn als zweite Heimat. Diese noch ausgiebiger zu besuchen, das hat sich Kuhn für ihren beruflichen Ruhestand vorgenommen, der nicht mehr allzu fern ist. Doch bis dahin widmet sie sich mit voller Kraft und all ihrer Erfahrung den Kamelien. Auch zur diesjährigen Frühjahrsausstellung ab heute haben sich Kamelien-Buchautorin Helga Urban (Frankfurt) und Mitglieder der Kamelien-Gesellschaft aus nah und fern angekündigt. Die erfahrenen Sammler und Spezialisten beraten Kuhn und Geyer ebenso selbstverständlich wie Neulinge im Umgang mit diesen Königinnen eins jeden Gartens, die aber pflegeleichter sind, als viele glauben. pj

