Altstadtfest: Anmelden für Flohmarkt

Noch liegt das Ladenburger Altstadtfest in weiter Ferne – es findet statt am 12. und 13. September. Doch schon jetzt können sich Flohmarkt-Verkäufer, die einen Standplatz in den Gassen kaufen möchten, dafür anmelden. Ladenburger Einwohner bekommen von der Stadtverwaltung einen kleinen zeitlichen Vorsprung: Sie können sich von Montag, 2. März, bis Sonntag, 15. März, registrieren lassen; erst am Montag, 16. März, ist das dann für „Auswärtige“ möglich.

Was das Prozedere angeht, so gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Die Stadt teilt mit, dass eine Anmeldung in Papierform nicht mehr möglich sei und die Abwicklung fortan im Internet erfolge. Allerdings bietet das Stadtmarketing im Rathaus, Zimmer 8, an mehreren Tagen Unterstützung an. Für Ladenburger sind das der 5. und 12. März, für alle Interessenten der 19. und 26. März, jeweils von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr.

Grundsätzlich können Interessenten auf dem Onlineformular www.ladenburger-altstadtfest.de nun selbst ihren gewünschten Standplatz auswählen und reservieren; die Verwaltung gibt sie dann frei, lehnt aber auch Gesuche ab, die von gewerblichen Verkäufern kommen. Am Dienstag, 10. März, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz ab 18 Uhr im Domhof das Anmeldeverfahren für alle Interessierten. stk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020