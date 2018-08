Altstadtfest: Programm

Samstag, 8. September

Marktplatz:

10.45-13 Uhr: Stadtkapelle

11 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Schmutz

14.30-17.30 Uhr: Schreiner & friends, Pop/Rock

19-23 Uhr: Chris Cosmo Band, Pop/Latino-Reggae

Bischofshof:

13-13.30 Uhr: Trommelpalast

14-14.55 Uhr: Der kleine Rabe Theobald

15.15-15.45 Uhr: Trommelpalast

16- 16.55 Uhr: Der kleine Rabe 19-23 Uhr: PhineX, Party/Cover

Gerberstiege:

15- 17.30 Uhr: Acoustic Bandits, Rock/Pop/Blues/Soul

19- 22 Uhr: LA Blues Connection, Blues/Rock

Rock at church:

14 Uhr: Too Late, Pop/Rock

15 Uhr: arcadien, Indie Pop

16.30 Uhr: USED, Britpop

18 Uhr: MODESTE, Alternative Pop

19.30 Uhr: Papperlapapp, Pop

21.30 Uhr: Dawedda, Metalrock

Vereine und Gastronomie:

ab 17 Uhr: 1. SKV Neckarperle, „ColorJET“ eine Gruppe des Jugendzentrums Edingen-Neckarhausen

18-23 Uhr: LSV Basketball: DJ Paize, House, Oldschool, Dance Classics

ab 18 Uhr: ASV Ringer: DJ Holger Schanz

18-23 Uhr: Goldener Löwe: DJ Geiger

18-22: LSV, Antoniushof: Gleis 2 A

Sonntag, 9. September

Marktplatz:

9.30-10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

11.15-13 Uhr: CBG Bigband

14.30-17.30 Uhr: Lenya Krammes & Band, Rock/Pop

19- 22 Uhr: New Band in Town, Rock

Bischofshof:

11-16 Uhr: Altstadtmusikanten

18-22 Uhr: Next Wave, Rock/Pop

Domhof:

14- 14.20 Uhr, 15-15.20 Uhr, 16 bis 16.20 Uhr und 17 bis 17.20 Uhr: Theo Tollpatsch und Kalle Kompass (Kinder ab 5 Jahre)

Gerberstiege:

15-17.30 Uhr: Buron Duo, Reggae/Funk/Blues/Rock/Pop

19-22 Uhr: Huub Dutch Duo, Jazz

Rock at church:

13.30 Uhr: Pascal & Rouven, Pop

14.30 Uhr: Endless Second, Rock/Pop/Funk

16 Uhr: First of All, Pop-Punk

17.30 Uhr: Firstborn Unicorn, Groove-Rock

19 Uhr: lenner, „Gute Musik/Rock“

20.30 Uhr: Dirty Deeds, Hard Rock.

Vereine und Gastronomie:

ab 14 Uhr: 1. SKV Neckarperle Ladenburg „Stips und Doc“

ab 18 Uhr: LSV Basketball: DJ Edo, Schlagerparty

Verkaufsoffener Sonntag: von 13 bis 18 Uhr. red

