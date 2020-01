Am Autoscooter hat es zwischen ihnen gefunkt

Seit ihrer Hochzeit vor genau 50 Jahren heißt die in Ladenburg geborene Brigitte Bauer mit Nachnamen Kiener. Ihren Fritz aus Friedrichsfeld hat sie bereits mit 15 bei der Kerwe auf dem Marktplatz ihrer Heimatstadt kennengelernt. „Mit Freunden bin ich damals immer nach Ladenburg gelaufen“, erinnert sich Kiener an den Moment, als er mit 18 die Frau seines Lebens traf: „Natürlich vor dem Autoscooter“, sagt der heutige Autohausbesitzer in der Römerstadt schmunzelnd.

Drei Jahre später wurde geheiratet: Der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz war der Standesbeamte des heutigen Jubelpaars. In St. Gallus gab’s den kirchlichen Segen für die beiden, die bis 1974 zunächst in Schriesheim wohnten. Seit langem engagieren sie sich bei der neuapostolischen Gemeinde in der Bahnhofsstraße, wo sich zuvor eine Tankstelle befand – mit Autoverkauf. In der heutigen Kirche empfangen sie am Mittwoch, 22. Januar, den Segen ihres Apostels, was ihnen viel bedeutet.

Ihr gemeinsamer Berufsweg begann 1975 mit der Übernahme einer Agip-Tankstelle in der Wallstadter Straße. 1984 eröffneten die Friseurin und der Kfz-Meister ihr bis heute erfolgreiches Autohaus in der Boveristraße, erst als Nissan- und ab 2008 auch als Seat-Vertragshändler. Im Stammhaus in der Weststadt und im Autozentrum, das vor drei Jahren an der Wallstadter Straße eröffnete, arbeiten mittlerweile die Söhne Michael und André mit.

Stolz sind die Seniorchefs auch auf die beiden Enkel Silas (18) und Fabienne (9). Mit der ganzen Familie wollen die Goldhochzeiter ihren Ehrentag im Leonardo-Hotel nachfeiern. pj

