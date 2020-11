Am Samstag Kunst in der Kirche

„Kunst trifft Kirche“ – unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg am Samstag, 28. November, um 19.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst am Vorabend des Ersten Advents in die Stadtkirche ein. Die Ladenburger Künstlerin Gudrun Schön-Stoll nähert sich anhand einiger ihrer Blattgold-Illustrationen gemeinsam mit Pfarrer David Reichert dem Thema „Engel“ (wir berichteten).

Zu dem multimedialen Abend mit Bildern, poetischen Texten und einem geistlichen Kurzimpuls, der auch im Internet (www.ekila.de) zu verfolgen und länger abrufbar ist, steuert das Duo NelsonsRose sein Stück „ViolinDubStep“ bei. Aufgrund der aktuellen Abstandsregelungen ist die Besucherzahl begrenzt. Telefonische Anmeldung im evangelischen Pfarramt unter der Nummer 06203/92 39 88. pj

