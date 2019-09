Am Wochenende wird in der Römerstadt gefeiert

Die Fähnchen hängen schon seit Tagen überall in den Straßen und Gassen des historischen Stadtkerns und wecken schon die Vorfreude. Am Samstag, 14. September, beginnt das Volksfest um 11 Uhr mit dem Fassbieranstich auf dem Marktplatz.

Der Flohmarkt ist da schon lang im Gange. Wer nicht nur nach Schnäppchen suchen und feiern, sondern auch etwas Gutes tun möchte, der kann den Getränkestand des Vereins „Operieren in Afrika“ besuchen. Die Wirtsfamilie von „Kreters Kleine Rose“ in der Rheingaustraße 1 stellt ihren Platz bereit, um Ärzte und Pfleger aus der Region bei ihren ehrenamtlichen chirurgischen Hilfseinsätzen in Burkina Faso zu unterstützen. Die Einnahmen kommen vollständig dem Projekt zugute.

Apropos Gesundheit: Die Sanitätsstation befindet sich in der Lustgartenstraße 4 und ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 06203/ 70 467 und der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117. pj

