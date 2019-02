Amt des Vorsitzenden weiterhin vakant

Alle Aufrufe im Vorfeld haben nicht gefruchtet: Der Ladenburger Ortsausschuss für Leibesübungen (OAL) steht weiterhin ohne ordentlich gewählten Ersten Vorsitzenden da. Auch in der Hauptversammlung (HV) am Dienstagabend ließ sich kein Kandidat finden. Bürgermeister Stefan Schmutz rief bei der Sitzung im Nebenzimmer des Jahnhalle-Lokals „El Greco“ geeignete Persönlichkeiten in den Sportvereinen dazu auf, sich angesprochen zu fühlen: „Die Verwaltung braucht einen zentralen Ansprechpartner, der die Interessen der Vereine bündelt.“ Der OAL sei vor allem als Vermittler gefragt.

In der Geschichte des vor 64 Jahren als Dachverband aller Sportvereine gegründeten OAL gab es das zuvor erst einmal, dass der Chefsessel so lange verwaist war. 1960/61 dauerte es jedoch nur ein Jahr, bis die Vorstandschaft wieder komplett war. Diesmal übt Fritz Lackner als Vizechef die Aufgaben des Vorsitzenden schon seit November 2017 kommissarisch aus. Damals war Wolfgang Lorenz als Nachfolger von Kurt W. Zepf überraschend zurückgetreten. Auch in der HV 2108 hatte sich kein neuer OAL-Chef gefunden. Schmutz dankte jetzt dem früheren Athleten-Chef Lackner dafür, dass er die Interimszeit so gekonnt ausfülle. Viele hätten sich wohl insgeheim gewünscht, dass er es weitermache. Doch sei es ja richtig zu sagen und auch an der Zeit, dass die nächste Generation in Verantwortung komme.

Aus Altersgründen will der bald 70-jährige Lackner das Amt nicht schultern. „Es musss doch möglich sein, unter so vielen Sportvereinen jemanden zu finden, der das Amt übernimmt“, sagte Lackner, der später als Vizechef wiedergewählt wurde und von dieser Position aus einer neuen OAL-Chefin oder einem Chef Unterstützung zusicherte. Die kommende Sportlerehrung am 29. März führt Lackner noch durch. Käme bis dahin kein Retter daher, wäre im Sommer eine Krisensitzung einzuberufen. „Spätestens dann müssen wir einen Vorsitzenden finden oder den OAL auflösen“, erklärte Lackner.

Sein Rückblick verdeutlichte, dass es eigentlich eine gute Zeit ist, beim OAL Verantwortung zu übernehmen. So wurde die Machbarkeitsstudie für einen Hallenneubau vergeben. „Ich war in der entscheidenden Sitzung zwar verwundert, aber doch erfreut, dass alle Stadträte schon immer dafür waren“, erlaubte sich Lackner angesichts der langen Vorgeschichte einen Seitenhieb. Allerdings werde es noch fünf bis sechs Jahre dauern, bis zusätzliche Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen, weil die bestehende Lobdengauhalle erst noch zu sanieren sei. Die neue Halle sei jedoch unbedingt mit Tribünen und Nebenräumen auszustatten.

„Platzwart ist ein Gewinn“

„Ich hoffe, der Gemeinderat hat den Mut zu einer großzügigen Lösung, die im Bereich der Lobdengauhalle nicht möglich ist“, verdeutlichte Lackner. Zum 1. „Tag der Tat“ im Römerstadion sagte Lackner: „Das stieß auf gute Resonanz, das könnte man wieder machen.“ Initiator Schmutz kündigte später sogar zwei Termine zum Großreinemachen an, einen vor Ostern und einen im Herbst. Auch die Teilerneuerung der Flutlichtanlage kommentierte Lackner: „Sehr schöne Sache.“ Überhaupt habe sich die Situation im Stadion deutlich verbessert. „Der neue Platzwart ist in jeder Hinsicht ein Gewinn“, so Lackner. Vor diesem Hintergrund hofft er, „dass wir einen Bewerber finden und damit eine Krisensitzung im Sommer überflüssig wäre“. pj

