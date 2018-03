An Integration von Kindern hapert es noch

Anzeige

Aktuell leben rund 130 Geflüchtete in der Obhut der Stadt Ladenburg. Die 49 Männer, 20 Frauen und 62 Kinder stammen überwiegend aus Syrien (42), gefolgt von Türkei (18), Nigeria, Mazedonien sowie weiteren Ländern wie Afghanistan. Die Zahlen schwanken jedoch nach Auskunft von Parul Schreiber, die die Menschen seitens der Kommune seit November 2016 betreut. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats gab die seit Juni vergangenen Jahres in Vollzeit tätige Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt erstmals öffentlich einen Tätigkeitsbericht ab.

In ihrem Kurzbericht über die Lage in der kommunalen Anschlussunterbringung lobte Schreier die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer, Vereine – und durch Gewerbetreibende: „Die Bereitschaft, Geflüchteten Arbeit zu geben, ist relativ hoch.“ Mit umliegenden Gemeinden habe man einen Koordinierungskreis „Ausbildung und Beruf“ gegründet. Auf Nachfrage von Stadträtin Ilse Schummer (SPD) erklärte Schreier, dass rund die Hälfte der 49 Männer inzwischen arbeite. Für eine Ausbildung seien ausreichende Sprachkenntnisse das A und O.

Wichtig sei es auch, Kinder mit Fluchthintergrund „frühzeitig gut zu integrieren“, so Schreier. Doch daran hapere es in vielen Bereichen noch. Dies meldeten die Schulen zurück. Deshalb plane man jetzt, Frauen-, Männer- und Jugendgruppen zu bilden. Ein Deutschkurs für Frauen mit Kinderbetreuung soll angeboten werden. Weitere vorgesehene Projekte: Schulungen im Müllentsorgen sowie im Heizen und Lüften der städtischen Wohnungen.