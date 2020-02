Anmeldung in der Grundschule

Nach der Premiere im vergangenen Jahr will die Dalberg-Grundschule die Anmeldungen der neuen Erstklässler wieder so gestalten wie 2019: Die Kinder werden fotografiert und dürfen danach basteln. Derweil erledigen die Eltern alle Anmeldeformalitäten. Dazu müssen die Geburtsurkunde des Kindes, ein eventueller Nachweis der Konfession und das gelbe Infoblatt des Gesundheitsamts mitgebracht werden.

In einer eigens eingerichteten Cafeteria können sich die Erwachsenen im Anschluss mit Kaffee und Kuchen stärken, bis die Kinder wieder zu ihnen gebracht werden. Die Anmeldetage finden statt am Dienstag, 3. sowie am Mittwoch, 4. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020