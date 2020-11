Anrufe von falschen Polizisten

Falsche Polizisten haben in Ladenburg und Sinsheim versucht, Mitbürger um ihr Erspartes zu bringen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, riefen die Unbekannten am Montag Leute in beiden Städten an und versuchten, sie zu verunsichern. Die Anrufer sprachen von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft, weshalb man vorsichtig sein müsse. Allerdings kamen die Angerufenen selbst darauf, dass etwas nicht stimmt. Dreizehn Betroffene brachen die Gespräche schnell ab und meldeten sich direkt bei der richtigen Polizei.

Betrügerische Anrufe gibt es derzeit auch in anderen Städten und Gemeinden, so die Polizei. Oft suchen die Tätern aus öffentlichen Quellen nach bestimmten Namen und Adressen. Die richtige Polizei weist darauf hin, dass sie weder Geld noch Gegenstände zur Aufbewahrung entgegennimmt. Außerdem fragt sie keine Details zu finanziellen Verhältnissen ab. Auch bei Rückrufnummern, die auf dem Telefon angezeigt werden, sei Vorsicht angesagt. Diese seien häufig mit einer Software gefälscht worden. pol/tge

