Ansprechendes von Barock bis Pop sowie Gedichte

Wandelkonzert – einmal anders: Die Musiker bewegen sich zwischen den einzelnen Darbietungen und Instrumenten, nicht die Zuhörer. Beim „festlich-heiteren Konzert“ am frühen Ostermontagabend erleben rund 150 Besucher auf den Bänken der evangelischen Stadtkirche zu Ladenburg, wie Christian Kurtzahn und Harald Pfeiffer zwischen der Orgel oben auf der Empore und dem E-Piano beziehungsweise dem Mikrofon im Chorraum hin und her gehen. So legt der Pfarrer der Wieblinger SRH-Stiftungseinrichtungen, Pfeiffer, beispielsweise die Trompete zur Seite, um ein Gedicht aus seinem neusten Buch vorzutragen, während der Leiter des örtlichen evangelischen Kirchenchors, Kurtzahn, das Tasteninstrument wechselt.

Zu hören gibt es ansprechende Musik von Barock bis Pop sowie lyrische Texte aus Pfeiffers jüngster Sammlung unter dem Titel „Freundliche Worte sind wie Honig, stärkend und heilsam“. Aus Alltagsepisoden leitet Pfeiffer Gedanken über das Göttliche im Leben ab und macht sich einen Reim darauf, wie Menschen mit Schöpfung und Glauben umgehen. „Die Texte sollen zum Nachdenken anregen“, sagt Kurtzahn. Ebenso wichtig ist ihm die „große Bandbreite“ der Musikauswahl. „Mir kommt es auf die Stimmungsfarben von Ostern an, auf das Fröhliche der Auferstehung“, erklärt der in Neckarhausen lebende Musiker, der mit Pfeiffer seit einigen Jahren in Ladenburg neben Osterauftritten auch Neujahrskonzerte gibt.

Emotionales Pianosolo

Einige Höhepunkte der jüngsten Darbietungen: die Orgel-Toccata von Charles-Marie Widor zum Auftakt, die Frühlingsimprovisation des Duos Kurtzahn/Pfeiffer nach „Allegro in Es-Dur“ von Antonio Vivaldi und Kurtzahns emotionales Pianosolo „Clair de Lune“ (Claude Debussy). Auch Kurtzahns eigene „Kleine Improvisation über ’Christ ist erstanden’“ ergreift die Zuhörer. Dazu bietet er als reizende Kontraste „Root Beer Rag“ im mitreißend flotten Ragtime-Stil von Popkünstler Billy Joel aus dem Jahre 1974 und das Swingstück „Bei Mir Bist Du Shein“, das die Andrews Sisters vor 80 Jahren berühmt machten. Auch das „universal Melancholische“ einer weltweit beliebten Musikrichtung kam nicht zu kurz: „Im Tango hören wir die Verzweiflung eines Karfreitags, und in ihm blicken wir der österlichen Erlösung entgegen“, so Pfeiffer, während Kurtzahn zwischen einem Albeniz-Tango und „Por una cabeza“ von der Orgel ans Piano wechselt. pj