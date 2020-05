Anstehen vor Landratsamt

Warteschlange in der Trajanstraße in Ladenburg. Peter Jaschke (pj)

Eine lange Warteschlange hat sich am Freitagnachmittag auf dem Gehweg in Ladenburgs Trajanstraße gebildet: Als zu beobachten ist, dass Leute mit vollgepackten Kartons die Außenstelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis verlassen, fragt sich mancher Passant oder Vorüberfahrende, was da wohl los ist – oder ob es womöglich etwas „fer umme“ gibt.

Behördensprecherin Silke Hartmann weiß die Antwort: „Wir haben ein Verteilungszentrum für medizinische Schutzausrüstung wie Masken, Brillen, Schutzkittel und Desinfektionsmittel aufgebaut.“ Betreut vom Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz des Rhein-Neckar-Kreises werde das Material nach vorheriger Anmeldung auf verschiedene ambulante Einrichtungen, Pflegedienste, Zahnärzte und Physiotherapiepraxen verteilt. Diese können ihren Bedarf weiterhin anmelden per E-Mail an das Landratsamt unter der Adresse BedarfCovid19@rhein-neckar-kreis.de. pj

Info: Mail an: BedarfCovid19@rhein-neckar-kreis.de.

