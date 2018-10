Anwohner gegen Parkplätze

In der Alten Wallstadter Straße im Ladenburger Stadtteil West sollen zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Doch dieses Vorhaben sehen Anwohner kritisch: Sie befürchten eine Gefährdung für spielende Kinder und weiteres Konfliktpotenzial. Dies brachten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bürgervertreter aus allen Fraktionen vor. Nun will die Stadt zunächst auf die Anwohner zugehen.

„Erst wenn Ergebnisse der Befragung oder Anhörung vorliegen, beschließen wir endgültig über die Änderung des Bebauungsplans Hohe Straße II“, reagierte Bürgermeister Stefan Schmutz prompt auf die Mitteilungen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mit einer Gegenstimme gefasst.

Der gültige Bebauungsplan muss für das Vorhaben geändert werden, weil an dieser Stelle Grünflächen vorgesehen sind, die nicht ohne Weiteres entfernt werden dürfen. Doch resultiert aus der hohen Bauaktivität im Viertel ein erhöhter Stellplatzbedarf. Dazu kommt: In Donau- und Banater Straße wurden verkehrsrechtliche Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund dessen dürfen dort nicht mehr so viele parken wie bisher, sagte Schmutz. pj

