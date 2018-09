Apfel gegen Verpackung

Der Wochenendeinkauf kann eine stressige Angelegenheit sein und wird meist zügig erledigt. Dennoch nahmen sich Kunden am Einkaufszentrum Wallstadter Straße Zeit, informierten sich über Plastikmüll und beteiligten sich an der Mitmachaktion „plastic attack“ des Ortverbands Bündnis 90/ Die GRÜNEN. Das Team der Grünen klärte mit Flyern und Videos über das weltweite Problem Plastikmüll auf. „Viele Leute sind nachdenklich geworden, als sie erfahren haben, dass es 450 Jahre braucht, bis sich eine Plastikflasche auflöst. Oder dass der größte Plastikstrudel in den Ozeanen eine Fläche besitzt, die mehr als fünfmal so groß wie Deutschland ist.“, so Mitorganisator Adnan Jema.

Im Fokus der zweistündigen Aktion stand das Ziel, die Supermärkte auf ihre Verantwortung, Plastikmüll zu vermeiden, hinzuweisen. Dafür luden die Grünen die Kunden nach ihrem Einkauf zum Tauschgeschäft ein: unnötiger Verpackungsmüll gegen einen Apfel vom Ladenburger Obsthof Schumann.

Denis Wermuth, Vorsitzender des Ortsverbandes, äußerte sich zufrieden: „Die Resonanz war sehr positiv. Wir haben zwei Einkaufswagen Plastikmüll vor Aldi und Edeka gesammelt und dann vor Ort entsorgt. Viele Leute versuchen bereits bewusst, beim Einkauf Plastik zu vermeiden und würden entsprechende Entwicklungen in den Supermärkten begrüßen.“ red

